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Тариф на свет нужно постепенно увеличить до рыночного, чтобы подготовиться к зиме, - эксперт

Четверг 25 апреля 2024 17:23
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Тариф на свет нужно постепенно увеличить до рыночного, чтобы подготовиться к зиме, - эксперт Фото: тариф на свет нужно постепенно увеличить до рыночного, чтобы подготовиться к зиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей должен постепенно увеличиваться до уровня рыночной цены на электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

"Постепенное повышение цен для населения до рыночного уровня с параллельным предоставлением субсидий малообеспеченным слоям населения", - указал он как одно из мер, необходимых для подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг.

Также эксперт считает, что нужно провести масштабную национальную рекламную компанию по поводу необходимости содействия сохранению энергосистемы путем максимально экономного использования энергоресурсов населением и промышленностью.

Омельченко добавил, что готовясь к зиме, также нужно увеличить количество систем противовоздушной обороны и боекомплектов к ним, прикрывающих ключевые объекты большого поколения и базовые подстанции системы передачи.

Кроме того, необходимо обеспечить двухуровневую защиту базовой генерации и подстанций оператора системы передачи от попадания обломков БПЛА и ракет, где это можно сделать при оптимальном финансировании.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изучают возможность пересмотра тарифа на свет для восстановления энергосистемы после обстрелов.

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