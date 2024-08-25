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Тариф на свет для населения не соответствует рыночной стоимости электричества, - эксперт

Воскресенье 25 августа 2024 19:31
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Тариф на свет для населения не соответствует рыночной стоимости электричества, - эксперт Фото: тариф на свет для населения не соответствует рыночной стоимости электричества (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Даже после повышения тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей не соответствует рыночной стоимости электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генерального директора Solar Generation Станислава Игнатьева.

"О либерализации стоимости электроснабжения - более политический вопрос, который связан с тарифом для населения. Мы понимаем, что сейчас тот тариф, который для населения был повышен существенно и все равно не соответствует рыночному тарифу", - сказал он.

Игнатьев пояснил, что на сегодня оптовая цена на рынке электроэнергии составляет около 6,6 грн/кВт-ч без НДС. А к этой стоимости еще потом добавляются тарифы на передачу и распределение электричества, а также НДС.

"Поэтому здесь тариф существенно выше тарифа для населения. И, к сожалению, поскольку бизнес, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" покрывают разницу, все равно конечный потребитель платит это в единицы продукции или услуги, которые покупают", - подытожил эксперт.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что в результате существенных разрушений в энергетике государство потеряло возможность финансировать предварительный тариф на электроэнергию для населения.

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