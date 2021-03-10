Тариф постачальника "останньої надії" на ринку електроенергії зросте з 1 квітня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила новий рівень тарифу на послуги постачальника "останньої надії" на II квартал 2021 року. Тариф зріс 16,2%.

Про це повідомляється на сайті регулятора .

Згідно з рішенням, тариф постачальника "останньої надії" становитиме 360,62 грн/МВт∙год (без урахування податку на додану вартість). У I квартал 2021 року тариф був 310,36 грн/МВт∙год.

Як за зазначається в обґрунтуванні, тариф на послуги постачальника "останньої надії" на розрахунковий період розраховується та встановлюється НКРЕКП на підставі даних щодо фактичних цін на електричну енергію на ринку "на добу наперед" за перші 2 місяці базового періоду.