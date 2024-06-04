Тариф для населения необходимо было повысить для ремонта государственной генерации, - Минэнерго

"Тариф для населения позволяет нам продлить самую масштабную во времена Независимости ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме, добавить к ней дополнительные мощности, а также в определенной степени восстановить государственную генерацию. Повышение тарифа – это вынужденный шаг, единственная причина которого – это значительные. потери в энергосистеме после вражеских обстрелов», – сказала она.

Гринчук напомнила, что из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры после 22 марта 2024 года Украина потеряла около 9 ГВт мощностей. В частности, очень пострадали тепловые электростанции государственной компании "Центрэнерго" и гидроэлектростанции "Укргидроэнерго".



В то же время, она добавила, что новый тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн/кВт-ч покрывает исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям.



"Действующий тариф покрывает себестоимость производства 1 кВт-ч двумя государственными энергокомпаниями - "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", а также передачу электроэнергии и ее распределение. Тариф состоит исключительно из себестоимости затрат, без копейки какой-либо надбавки. Рыночная же стоимость одной киловатт -час составляет более 7,5 грн", - пояснила заместитель министра энергетики.



Напомним, из-за российских обстрелов в Украине повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.