Тариф "Львівгазу" на розподіл газу є планово збитковим

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Основним джерелом збитків для компанії є виробничо-технологічні втрати

Тариф на розподіл газу ПАТ "Львівгаз" є планово збитковим. За підсумками минулого року збиток компанії від розподілу газу склав 439,7 млн гривень. В поточному році через дії Міненерговугілля та НКРЕКП "Львівгаз" отримає ще 545 млн гривень збитків. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Основним джерелом збитків для компанії є виробничо-технологічні втрати (ВТВ). Відповідно до чинного законодавства, їх обсяги затверджуються Міненерговугіллям згідно із розрахунками газорозподільних компаній. Оператори ГРМ здійснюють їх, керуючись наказами профільного міністерства. Для ПАТ "Львівгаз" затверджено 78,4 млн куб м. Однак через занижену вартість газу для ВТВ в тарифі, газорозподільні компанії, які змушені купувати в "Укртрансгазу" послугу з балансування газу, роблять це по завищеній ціні. Середня вартість цієї послуги в минулому році склала 11 187 гривень за тис. куб. м. Відтак, газорозподільна компанія змогла придбати лише 50 млн куб. м газу", - йдеться у повідомленні.

При цьому, за словами прес-служби, з 2016 року суттєво зросли інші статті витрат. Мінімальна заробітна плата зросла з 1 378 гривень до 4 173 гривень, вартість дизельного пального на АЗС зросла з початку 2016 року з 16,82 гривень за літр до 28 гривень за літр станом на початок березня 2019 року. Індекс інфляції за той же період склав більше 35%, а індекс цін виробників промислової продукції зріс більше ніж на 66%.

"НКРЕКП впродовж останніх років послідовно формувала нормативну базу, яка передбачає приведення газу до стандартних умов. Зокрема, вимога про приведення обсягів природного газу до стандартних умов міститься в Кодексі газорозподільних систем, типовому договорі на розподіл, а також постачання газу побутовим споживачам. Відтак, ми цілком готові до перевірок регулятора", - зазначає голова правління ПАТ "Львівгаз" Юрій Войсович.

Також у прес-службі нагадали, що голова НКРЕКП нещодавно виступила з ініціативою зміни стандартних умов.

"В Регуляторній комісії пропонують відмовитись від "газпромівських" 20 градусів за Цельсієм до 0 градусів за Цельсієм, які прийняті в європейських країнах. Нагадаємо, що Європейське енергетичне співтовариство також пропонувало Україні змінити цей стандарт", - йдеться у повідомленні.

Це, за словами прес-служби, дозволило б практично нівелювати коефіцієнти для кінцевого споживача, які б були близькими до одиниці.

"На жаль, побутові споживачі газу стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі. В 2015 році після прийняття закону "Про ринок природного газу" планувався перехід до оплати за газ в енергоодиницях. Це дозволило б зняти питання про приведення газу до стандартних умов взагалі. Однак цього так і не відбулося", - додає Юрій Войсович.

Також зазначається, що більшість лічильників, які встановлено у споживачів, рахують об’єм газу в робочих умовах - без корекції температури та тиску. Щоб врахувати “температурну” різницю і застосовуються коефіцієнти. Взимку використовуються коефіцієнти більші за одиницю і рахунок за газ буде вищим, а влітку – навпаки.

"Розмір коефіцієнту залежить від місяця року, області, в якій проживає абонент та місцезнаходження лічильника. Навіть відстань до лічильника від входу в приміщення має значення. Тому коефіцієнти можуть відрізнятись у споживачів з ідентичним обладнанням, котрі проживають в однакових будинках", - йдеться у повідомленні.