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Тариф на электроэнергию. В Минэнерго рассказали, будут ли новые повышения в этом году

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Украина, Суббота 03 июня 2023 19:13
Тариф на электроэнергию. В Минэнерго рассказали, будут ли новые повышения в этом году Фото: тарифы на свет в этом году не возрастут (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Минэнергетики не планирует повышать тарифы на электроэнергию до конца этого года.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время телемарафона.

По словам министра, сейчас речь не идет о следующих этапах повышения тарифов, однако дальнейшие решения по их пересмотру могут быть приняты, в зависимости от прохождения отопительного сезона.

"Мы предложили срок действия этого решения до конца года. Посмотрим, как будет проходить отопительный сезон, но у нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение осенне-зимнего периода и не двигать цены в дальнейшем", - сказал министр.

Заметим, что с 1 июня тариф на электроэнергию в Украине вырос почти вдвое. В то же время остается так называемый ночной тариф, который ниже обычного.

Об особенностях этого тарифа и о том реально ли сэкономить с его помощью можно узнать в материале РБК-Украина.

Детальнее о новых ценах и причинах повышения - в материале "Свет подорожал. Каким будет тариф на электроэнергию и как вырастут платежки".

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