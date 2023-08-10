Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"

На второй год полномасштабной войны украинцы в целом стали отдавать меньше средств на армию, что подтверждается информацией из открытых источников (хотя в июне произошел многократный всплеск пожертвований, вероятно, связанный с ожиданиями от контрнаступления). В разговоре с РБК-Украина Тарас Чмут признает, что собирать средства сейчас стало труднее – хотя его фонд держит уровень поступлений за счет более активной работы и внутренних трансформаций.

Но разговор с Чмутом РБК-Украина начало не с волонтерской тематики, а с основной общеукраинской темы последних месяцев – контрнаступления. В привычной манере он избегает категоричных, "кликбейтных" оценок. "Нет проблем с темпом контрнаступления или наступления, если вы его не определяете себе. Если у вас цель – освобождать территорию Украины и вы это делаете, то вы молодцы. Вопросы со скоростью могут быть тогда, когда возникает какая-то задача: "километр в день", – говорит Чмут.

Примечательно, что вопросы текущего и будущего обеспечения украинской армии волнуют его гораздо больше спекуляций на абстрактные темы вроде развала России. "Мы сейчас говорим, а кто-то в этот момент воюет. И пока мы здесь думаем о том, как поделится Россия, этот бой дальше ведется, и он завтра будет, и послезавтра. Поэтому пока мы говорим об этом абстрактно, есть вещи, которые здесь и сейчас нужно делать", – говорит Чмут. Хотя без обсуждения российской темы, разумеется, тоже не обошлось. Как ни обошлось и без политики.

Далее читайте сокращенную текстовую версию интервью. Полный разговор – смотрите на видео.

– В одном из предыдущих интервью ты говорил, что у тебя есть ощущение, что многое может измениться в этом году. Сейчас, когда наше контрнаступление уже началось, это чувство у тебя осталось?

– "Может" – это слово, выражающее неуверенность: может измениться, а может и не измениться. Сейчас начало августа, до конца года что-то может измениться, а что-то не измениться. Изменилось ли что-нибудь за этот период? Нет. Украина продолжает воевать с Россией всеми способами, которыми может. Путин не умер, метеорит не упал на Москву, мы не откопали ядерное оружие. Поэтому плюс-минус все двигается так, как двигается. Но завтра вдруг, может, что-нибудь упадет в Москве и что-то изменится.

– Не кажется, что власть вместе с медиа несколько перегрела ожидания украинцев от контрнаступления, и поэтому сейчас рядовой украинец испытывает разочарование?

– Так и есть, к сожалению. Но нужно двигаться дальше. Надо объяснять, говорить людям, нужно просто нормально общаться. Я когда-то говорил, что для того чтобы потом не краснеть, нужно не обманывать.

Нет проблем с темпом контрнаступления или наступления, если вы его не определяете себе. Если у вас цель – освобождать территорию Украины и вы это делаете, то вы молодцы. Вопросы со скоростью могут быть тогда, когда появляется какая-то задача: "километр в день".

Но эта задача всегда чего-то стоит. В первую очередь людей. Соответственно, хотим быстро – будет больше жертв в разы.

– Много раньше звучало прогнозов от власть имущих, которые подпитывали ожидания украинцев, что к началу-середине-концу какого-то месяца или осенью-весной-зимой мы, соответственно, зайдем куда-то или освободим что-нибудь. И это звучало от высшего военно-политического руководства. Это было ошибкой, это озвучивать?

– Не знаю.

– Я о самом подходе: "до сентября (октября, февраля) мы зайдем в Донецк (Крым)".

– Если до сентября – еще есть месяц, может еще и дойдем. Это ответственность должностных лиц, которые это озвучивают. Любые оценки будущего – дело очень неблагодарное, потому что невозможно его реально предсказать. Можно говорить только о тенденциях. Есть тенденция на победу или на поражение, на наступление или отступление, тенденция производства и потребления.

– Сейчас тенденция на победу?

– С точки зрения Украины, глобально – да. Это не значит, что завтра будет точно так же.

– Замечаешь ли ты негативный тренд, когда люди, непосредственно не связанные с фронтом или волонтерской работой, начинают относиться к контрнаступлению, как к спорту: вот мы отбили шесть сел, потом одно потеряли, счет шесть-один? И с таким рвением, как на футболе, требуют от армии "идти в атаку".

– "Не так надо зачищать окопы…", да… Это диджитализация общества, все все видят в режиме реального времени. Это всегда было и с этим опять-таки ничего не поделаешь. Люди, которые далеки от реальности войны, закупок, обеспечения, реформирования, восстановления, дают оценку государству, военным на поле боя, в Генштабе, министерстве. Совершенно некомпетентно. Человек с телевизора спрашивает: "А почему мы не сделаем свой шахед? А чего у нас нет своего "Томагавка"? А давайте сделаем свой F-35". Обычно эти люди, как бы покорректнее сказать, с невысоким уровнем интеллекта. И как результат невысокого уровня образования в обществе имеем то, что имеем.

Даже нам часто пишут на почту типа "а давай вы прикрутите камеру к ракете и мы всех победим". Или "у меня есть идея, как победить россиян, но нужно сто миллиардов долларов". Или "мне нужно к президенту, я знаю, как сделать "Фау-1".

– Чтобы контрнаступление было успешным, чего именно нам не хватает, по приоритетности?

– Мозгов, боеприпасов, людей, бронетехники. И всего остального.

– Всего остального – это самолетов?

– К сожалению, самолеты не захватывают окопы. На прошлой неделе у меня была встреча с Неижпапой, командующим ВМС, и он сказал очень хорошую фразу: на море, как и на суше, пока пехотинец не стал в окоп, он не его. И на море – пока корабль не встал в определенную точку, он не контролирует море.

Вот самолеты – универсальный инструментарий, на море, на суше, в воздухе, позволяющий другим взять под контроль море или сушу. Самолеты глобально для страны – приоритет номер один после боеприпасов.

Но самолеты не захватывают посадки, не идут в наступление, они могут очень многое всего, но пока пехота не зашла, вы не захватили, не вернули, не отвоевали.

– Насколько кассетные боеприпасы могут повлиять на ситуацию?

– Как и любой другой тип вооружения, которое мы получали, они расширяют наши возможности, в какой-то мере компенсируют наши проблемы с той номенклатурой, которой нам не хватает.

Но это не так, что мы получили кассетные боеприпасы и теперь темпы наступления вырастут на 20%. Что-нибудь новое, что мы получаем, это всегда ок, но единой панацеи нет. Но, условно говоря, если раньше была группа пехоты противника, и вам нужно было 10 снарядов туда пустить, то теперь только два.

Плюс всегда, когда Украина получает что-то новое, это ОК с точки зрения переговоров и позиционирования и приближения к тем заветным целям, самолетам и дальнобойному оружию.

– Раньше называли геймчейнджером получение Украиной "Хаймарсов". Сейчас даже самолеты не станут продобным геймчейнджером?

– Если мы получим много самолетов, хороших, с качественными пилотами и полным спектром вооружения, чего точно не будет, тогда да. Но оно несколько иначе работает. Самолет сложнее, чем "Хаймарс", и к нему всего нужно больше. Теоретически самолеты очень многое могли бы изменить.

Но вы не получите сразу сто самолетов со всем возможным боекомплектом. Вряд ли мы получим самолеты с дальнобойными крылатыми ракетами для того, чтобы уничтожать заводы россиян в подмосковье. В Крыму да, будем что-то выбивать, там и так уже каждый день что-нибудь прилетает.

Это все важные детали, потому что от того, какая буквочка на РЛСке, зависит, видит ли он на 50% дальше или нет. А от этого зависит, может ли он применить АIМ-120D или С-7 или С-5, а от этого зависит дальность, на которой он может работать. Для обычного пользователя это самолет с ракетой, и он должен быть классный, а от деталей зависит его потенциал и характеристики. F-16 Block 10 и F-16 Block 72 – это небо и земля, но это тот же F-16 для обычного человека.

Но самолеты нам нужны, как первый шаг к тому, что будет дальше, больше самолетов, больше оружия и разного. Но чтобы это сделать, нужно получить первые два, четыре, шесть… Как с танками – первые дали, и дальше понеслось.

– В списке того, чего нам не хватает, ты сказал: мозги и люди. Ты бы мог расшифровать? Мозги – лучше учить солдат? Люди – арифметически больше людей?

– Эта война показывает в очередной раз, что количество важно. Но качество важнее. Это не значит, что супер-топ солдат заменит десятерых не супер-топ. Но десять супер-топ могут быть лучше, чем сто не супер-топ, например.

Украина – большая страна и будет большой страной, и нам не подходит маленькая армия. Математически нельзя поставить одного солдата на 5 км территории. Но как показывает эта война, большое количество немотивированного, неподготовленного, небоеспособного личного состава не способно эффективно воевать с какой-либо техникой.

Мозги – это о планировании, потому что с этим есть проблемы, на уровне командиров бригад, командиров батальонов, армейских корпусов. А люди – о качестве тех людей, которые реализуют этот план.

За эти полтора года мы потеряли безвозвратно или из-за ранений, огромное количество мотивированных, подготовленных, с боевым опытом людей. Их места очень часто занимают не такие. Кто-то с 2014 года сражается и имеет 10 лет опыта за плечами, а кто-то взял оружие полгода назад и еще не прошел свой путь эволюции. Но при этом тот уровень потерь, который выбивает людей, по ранениям, по здоровью, когда люди просто сыпятся. И это сейчас тотальная проблема. Люди, которые год-полтора года в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении. А чтобы это сделать, их нужно в этих окопах кем-то заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать.

– Вдобавок к тем, кто есть?

– Да, потому что они не вечны. А это значит, что из нас троих (присутствующих в комнате – ред.) кого-то точно заберут. А потом второго, а потом третьего. Измениться это может, только если вдруг завтра что-нибудь случится: Путин умрет, Россия развалится, откопаем ядерное оружие. Если все будет идти таким образом как сейчас… Уже полтора года, может, еще полтора года, это уже будет три. А до этого было восемь. Вот три по три – можем так перейти в вялотекущую войну на десятилетия.

– Даже так может быть?

– Но с меньшей интенсивностью, чем сейчас. Но с воздушными тревогами, с тем, что дети будут знать, что такое шахед, в школах будут нормальные бомбоубежища, производство будет ориентировано на то, что может прилететь. Как Израиль, но в масштабах Украины. Даже он не способен себя гарантированно на 100% от всех возможных угроз защитить, все равно что-то прилетает и где-то взрывается. Такую страну как Украина тем более сложно закрыть.

– В целом корректно заключить, что средний уровень мотивации и подготовленности за последние полгода-год снизился?

– Это не значит, что нет мотивированных и они не приходят. Есть много таких людей. Но большая война требует большой армии, а большая армия никогда не может быть суперпрофессиональной. Невозможно из армии в 300 тысяч, а у нас было 261 тысяч по штату до полномасштабного вторжения, выйти на армию в 700-800 тысяч с тем же уровнем качества. Чем большее количество, тем хуже качество, и в вооружении, и в технике, во всем. И если мы завтра сделаем армию в миллион или два миллиона, качество опять-таки будет падать. При этом другая сторона – привлечение множества гражданских людей из разных сфер дает очень сильное усиление – если этих людей поставить на правильные должности.

– Они приносят в армию свои компетенции?

– Да. ТРО как род сил фактически полностью составлена из мобилизованных, потому что фактически до начала полномасштабки они только формировались, они были созданы за два месяца до того. И гражданские люди расставили гражданских специалистов на правильные должности. Условно, если ты журналист – иди в коммуникации, а не в пулеметчики, а если ты был по мобилизации когда-то в 2014-м пулеметчиком, то иди и сейчас в пулеметчики, а не иди на пресс-офицера. Условно, если ты айтишник, то идет на узел связи, а не иди в обеспечение возить что-нибудь.

Это принципиальная история. И когда это происходит, тогда есть синергетический эффект усиления всей системы.

– Это зависит от конкретного командира соответствующего звена, хватает ли у него желания и понимания правильно всех расставить?

– Это все всегда зависит от командиров разного уровня, от уровня взвода, роты и выше. И там, где эти командиры ОК, там и обеспечение у людей хорошее, и с волонтерами они работают, и документация у них отработана, и воюют нормально. Есть прекрасные части, где ты приезжаешь, и там все работает образцово и по войне, и по всему.

А есть части, где вроде бы куча западной техники, в десятках, возможно, в сотнях единиц, и куча людей, и куча всего – а оно у них как-то не клеится, у них ничего не получается, и люди такие деморализованные, устали от войны и так далее.

– Удается ли находить баланс между тем, что здесь и сейчас мы не можем разрешить обучать солдат по пять лет и тем, что все-таки они должны иметь определенный уровень навыков, а не так, как у орков: дали автомат – иди воюй?

– Удается? Удается. Достаточный ли этот баланс? Никогда не бывает достаточно подготовки, то есть всегда хотелось бы больше, шире, длиннее. Но по факту вы имеете то, что имеете, потому что вы не скажете фронту: извините, нам еще два месяца нужно на подготовку людей, ааа, у вас уже не осталось людей, ну то пусть будет дыра два месяца. Если двадцать четвертого куча людей, десятки тысяч людей вообще без подготовки взяли оружие и начали воевать, то сейчас, конечно, уже отлажен какой-то процесс. Это не означает, что всех отменно готовят, но это не означает, что никого не готовят. Так как Украина может себе позволить, так оно и выходит.

– Мне кажется, что из всех государственных структур, с которыми пересекается рядовой украинец, в военкоматах, которые сейчас ТЦКСП, "совка" больше всего, от организации работы и до отношения к тем же людям. Это можно как-то изменить в принципе, какую-то диджитализацию провести хотя бы на уровне приема тех же граждан?

– Сколько я живу в этой стране, столько реформируют военкоматы, ТЦК и так далее. Возможно ли? Возможно все. Что-то происходит? Что-то происходит. Будет ли результат? Посмотрим. .

– Но за последние полтора года прогресс есть?

– За полгода, за полтора года, за три года, за десять лет всегда что-то происходит. Мы страна, которая постоянно себя реформирует, а иногда просто ходим по кругу. Важен конечный результат. Пока что он сомнительный.

И проблема не в военкомате или ТЦК или какие бы мы там буквы ни подобрали. Проблема в тех нормативно-правовых актах, на которые эта махина опирается. А туда копнуть, там куча постсоветских норм, куча требований, куча всего, что уже давно не актуально. Но чтобы этот узел распутать, нужно какому-нибудь десятку людей сесть нормально, не спеша сделать один раз, но правильно. Это очень сложно, потому что это долго, потому что это не популярно. И у нас скорее министры меняются, их заместители, команды, чем какая-нибудь команда дойдет до этого корня проблемы и начнет его распутывать.

– Какое твое мнение о скандалах с закупками в Минобороны?

– Надо разбираться. Мнение, что есть политическая борьба между разными игроками в стране, которые используют разные инструментарии для того, чтобы давить на своих оппонентов, в том числе путем давления на Министерство обороны.

При чем есть ли коррупция в министерстве, как и во всех остальных? Очевидно, что есть. Но закупка, питание, оружие, все эти скандалы – они нуждаются в глубине доступа к информации и осмыслении ее содержания. Я знаю примеры, где министерство совершенно неэффективно покупало то, что можно было купить гораздо дешевле. Но при этом нужно понимать, почему так было, кто это делал. И там, где действительно должностное лицо нажилось на этом, нужно сажать. А ведь мы не садим, мы открываем дела, они тянутся десять лет, их закрывают по разным причинам. Доведение дел до приговора, и не такого приговора, что он потом попросил и его отпустили, а так, чтобы он нормально присел годов на пятнадцать – этого нет почти нигде ни в чем. Ибо обычно те люди, которые могут делать такие схемы, они могут сделать схемы, как красиво отпетлять.

Но в то же время желание навести антикоррупционный порядок в сфере безопасности и обороны не должно остановить эту сферу до того уровня, когда война проиграна.

– А может такое быть?

– Ну вот, сейчас есть парадокс, когда государство наложило санкции на одно оборонное предприятие, которое делает оружие для Вооруженных сил, и оно теперь его не делает. И, соответственно, из-за государства во время войны государство не получает оружие.

Очевидно, согласно разным законам, нормативно-правовым актам у каждой из сторон все как должно быть. Но есть конечный итог: армия в условиях войны не получает орудие из-за государства. Сто процентов там есть какие-то нарушения, нет вопросов.

Но у нас в обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль". Мы или все вместе работаем на победу, а дальше разбираемся с экономикой, коррупцией, культурой, свободой слова и так далее, все после победы. Или нет. И каждый сам за себя, каждое ведомство прикрывает себя бумажкой, каждая служба, каждое должностное лицо. Это то, с чем мы сейчас сталкиваемся. Вот вам отписочка на отписочку на отписочку. И процесс есть, а результата нет.

– Какая у нас ситуация относительно дронов, наша реальная ситуация и наша ситуация по сравнению с ситуацией у окупантов?

– Делает ли Украина беспилотники? Делает, и довольно неплохие. Может ли делать больше? Может, нужно денег больше. Делает ли Россия беспилотники? Делает, и довольно неплохие. Может больше? Может быть.

Сейчас преимущество в небе на стороне россиян, к сожалению. "Ланцеты", "Орланы", ZALA – хорошие беспилотники, которые отлично, к сожалению, выполняют свою работу. Они массовые, они простые, их много и их не жалко терять. На этом фоне мы существенно проигрываем.

Государство сказало: все, мы все идем в беспилотники? Нет. Почему? Не знаю. Что-то делается? Делается очень многое. И частные производители, и государственные, и "Армия дронов", и волонтеры.

– Как оцениваешь практическую работу проекта "Армия дронов"?

– Любой, кто покупает дроны и передает армии, молодец. "Армия дронов" покупает много дронов, передает армии. Доходят ли они? Доходят. Достаточно ли? По-видимому, недостаточно. И даже если объединить всех волонтеров вместе, достаточно ли будет дронов? Недостаточно. Их всегда нужно больше. При этом одними дронами войну выиграть нельзя.

– Они опять же не штурмуют окопы.

– Условно говоря, да. Они нужны? Сто процентов нужні. И мы много вкладывали в них, у нас где-то процентов двадцать бюджета на дроны уходит. Но до самого дрона есть еще куча всего, что обычно люди упускают. Там генератор должен быть, старлинк, планшет, машина, которая все это возит, инструмент, чтобы эту машину ремонтировать, нормальный ноутбук, который это видео обрабатывает, к нему какая-то SSD, где это все хранится. И так выходишь в нормальный бюджет.

– Удары дронов по Москве, конечно, вызывают очень много радости у всех, но сугубо с военной точки зрения, что это дает?

– Оттягивание сил и средств с поля боя, с тылов, из других объектов. Не может Россия показывать всем, что постоянно в центр Москвы что-нибудь прилетает, им нужно что-то менять, а это требует ресурса. Как и у нас, ресурс не берется быстро и с неба, его надо откуда-то забрать.

К счастью, Россия очень большая страна и целей там – безгранично. Поэтому закроют небо Москвы – откроется небо над десятками других крупных городов, закроют три завода здесь – откроют пять заводов там. Поэтому нам всегда будет по чему отрабатывать, главное, чтобы было чем.

– Мы помним, что раньше любые подобные истории на территории России вызвали довольно нервную реакцию наших западных друзей. А сейчас те же спикеры Пентагона говорят: мы не поощряем, конечно, ударов по России, но Украине решать лучше, потому что это она ведет войну, справедливую, оборонную. Это свидетельствует о том, что мы продавили свою субъектность? Мы считаем, что нужно поступать так, и будет так, как мы считаем.

– О субъектности круто говорить, когда у тебя есть деньги подкрепить свои слова. У нас этих денег нет, поэтому мы молчим и моргаем.

Есть эти красные условные линии, которые там кто-то определяет: Россия, мир, кто-то. И ломать их может быть очень опасно для всех. А вот продавливать их – это как раз ОК.

Год назад, если бы мы сказали, что в Крым будет лететь каждый день, все были бы очень озабочены. А сейчас в Крым летит или плывет каждый день, и это уже рассматривается как норма. Если бы год назад мы сказали, что в Москву будет что-то прилетать через день, то все были бы очень встревожены, а сейчас летит – ну, пусть и летит. Поэтому эти линии нужно продвигать очень нежно и плавно. И мы это делаем, у нас это выходит и надо дальше наращивать это.

– В общем, какой ты видишь окончательную решающую победу Украины?

– Очень абстрактный вопрос. Реальная победа Украины – исчезновение внешней угрозы для нас. Возможно ли это? Я не знаю, я не уверен. Если это как-то раскручивать, это может быть возвращение на границу 1991 года. Это может быть решение проблемы Приднестровья как такой горячей точки на границе Украины. Это может быть ядерное разоружение России, вывод ее из Совбеза ООН. Это может быть разделение России на отдельные компоненты, которые перестанут представлять угрозу миру. Об этом можно много всего думать и говорить.

Но мы сейчас говорим, а кто-то в этот момент воюет. И пока мы здесь думаем о том, как поделится Россия, этот бой продолжается, и он завтра будет, и послезавтра. Поэтому пока мы говорим об этом абстрактно, есть вещи, которые здесь и сейчас нужно делать.

– Если все-таки вернуться к России и ее аннигиляции в том или ином виде, то есть какие-то предпосылки к распаду?

– Мне очень хотелось бы, чтобы Россия разделилась на какие-то субъекты. Наверное, так и произойдет в будущем. Но сейчас наш фокус и вектор внимания должен быть направлен на поле боя, на экономику, больше на себя, чем наружу. Эффективность на нашем поле боя способствует тому, чтобы там произошли какие-то процессы. Но, может быть, в какой-то момент убийство всех на поле боя не приведет к тому, что Россия решит распасться.

Когда-то была история в начале, что нужно показать россиянам их потери, и война закончится. Уж сколько их набили? Двести тысяч? Триста тысяч? Эта статистика уже не воспринимается. А она действительно точная, нет такого, что мы завышаем их потери в пять раз. 0,7 или 0,8 от этих цифр – это гарантированные их потери. Сейчас диджитализованная война, снайперу без видеоподтверждения ничего не засчитывается. Есть беспилотники, все есть на фото и видео.

Мы их набили сотни тысяч, а они дальше лезут и лезут. И что, у них настроения меняются? Митинги большие в России где-то?

– По данным Opendatabot, за первое полугодие этого года украинцы пожертвовали армии на двадцать два процента меньше, чем за вторую половину 2022-го. Но в этом июне цифры существенно выросли, в том числе и по вашему фонду. Это связано с ожиданиями людей от контрнаступления?

– Так случилось, что мы тот фонд, может быть, пока единственный из больших, где можно зайти на сайт, посмотреть все поступления, сравнить с предыдущими месяцами, там безграничное количество всякой аналитики и статистики. Поэтому у нас все это работает, как у остальных, я не знаю.

Точно могу сказать, что собирать средства становится труднее, у всех. Но уровень поступлений у нас не падает, потому что мы работаем больше, системнее, качественнее, чтобы иметь этот результат, и мы имеем этот результат. При этом с каждым месяцем потребности армии не уменьшаются, а я бы сказал, только растут.

– В разговорах о потенциальных будущих политических проектах нередко упоминается и твоя фамилия. Что ты думаешь об этом, если думаешь? И это просто случайность, потому что вот такой известный человек, значит, у него точно есть политические амбиции – или кто-то за твоей спиной твоим именем пытается как-то играть?

– Не знаю. Я не скажу чего-нибудь нового: мне не очень это все интересно. Здесь ничего не меняется уже достаточно давно. При этом получал ли я какие-нибудь предложения? Нет, не получал. Я же спрашиваю: когда выборы? О чем говорить? Не о чем говорить.

Второе – может ли кто-то использовать фамилию? Очевидно, что да. Но ведь ты не будешь как-то это контролировать. Это невозможно проконтролировать. Поэтому, возможно, где-то кто-то себе планирует что-то, но я пока не планирую. Фонд тем более аполитичный и в этом большая ценность и большая добавленная стоимость для партнеров, для государства, для людей. Мы не выстроим партию за ваши деньги. Но при этом мы работаем с властью, с бизнесом, с политиками, с чиновниками, с армией, с государством. Мы живем в государстве, мы работаем с государством и, соответственно, от этого невозможно уйти.

– Насколько правдивы слухи, что в волонтерской или, скорее, в военно-ветерано-волонтерской среде уже сейчас формируется один или несколько проектов с прицелом на выборы, хотя бы на уровне предварительных разговоров, консультаций?

– Два точно мы знаем, все знают, все видят. Есть два больших политических фонда. Это же о предстоящих выборах. И это не значит, что это нечто плохое. Это просто так оно есть. Оба фонда помогают армии достаточно много.

– Давай их назовем, для протокола.

– Есть фонд Петра Алексеевича Порошенко и есть фонд Сергея Притулы. Оба крупных фонда занимаются нужным делом по обеспечению сил обороны. Возят они плюс-минус подобное нам, действительно они есть в армии, нет каких-то историй, что кто-то забирает и так далее. Это все (подобные разговоры – ред.) возникает от недалекости и ограниченности людей.

Есть и другие проекты, более локальные, есть на областном уровне, есть должностные лица, чиновники, политики, которые стали резко волонтерами. И потом они это где-нибудь используют. Ну, такие времена, времена требуют подобных действий. Мы как фонд и я лично находимся немного сбоку от этого, и нам это очень нравится, потому что мы не входим в это поле, и нам ОК.

– Какие сейчас у тебя персональные отношения с Сергеем Притулой? Вы часто общаетесь? И на уровне фондов есть у вас какая-то регулярная коммуникация, сотрудничество?

– С Сергеем мы общаемся редко, в этом году, возможно, и не общались. Относительно фондов – на уровне коммуникационщиков есть такие истории, на уровне выдач в войска, чтобы не дублироваться – тоже есть такие истории.

– В целом, сугубо по внутренним ощущениям, тебе сейчас легче работается, чем, скажем, год назад?

– Сто процентов легче, это несравнимо. Сейчас мы выросли, мы научились, мы изменились, многое произошло. Мы очень много, и я лично, и управленческая команда очень много вкладываем в то, чтобы трансформировать фонд до того уровня, который будет соответствовать нашим ожиданиям.

Это очень много внутренней работы, незаметной для людей. Нас видят по проектам, по выдачам, по каким-то звездным закупкам и так далее. Но это где-то 30-40% от того, что есть на самом деле. Остальное – это все внутри. И очень много ресурса идет на развитие и трансформацию.