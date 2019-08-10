У Танзанії вибухнула цистерна з пальним, загинули більше 60 людей

В Танзанії, сьогодні вдень, 10 серпня, через вибух цистерни з пальним загинули 62 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Як повідомляється, у східній частині Танзанії в суботу, 10 серпня, вибухнула пошкоджена автоцистерна з пальним. Зазначається, що на момент вибуху біля цистерни скупчилося багато людей, вони намагалися відкачати з неї паливо. В результаті вибуху загинули 62 людини, ще близько 70 осіб отримали поранення.

За словами очевидців, в Морогоро близько десятка людей зібралися навколо цистерни з паливом після того, як вона потрапила в аварію раніше в суботу, люди намагалися відкачати паливо, в цей час цистерна загорілася.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні вранці, 10 серпня, в Копенгагені (Данія) стався вибух біля поліцейської дільниці, обійшлося без постраждалих. Як повідомлялося, це вже другий вибух в Копенгагені за останній тиждень. Раніше вибух був зафіксований в будівлі місцевої податкової, тоді постраждала одна людина. У поліції поки не повідомили, чи пов'язані ці вибухи між собою.