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Танки увійшли до Миколаєва, терроборона дала бій, - голова ОДА

Автор: Владислав Красінський

Російські танки пройшли через Миколаїв зі стріляниною. Місто не втрачено, територіальна оборона дала бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма в Telegram.

"Живий я! Нас не атакували. Обійшли, але вони в місті. Танки пройшли через місто зі стріляниною. Вони відходять, наші їх наздоганяють", - написав він.

Пізніше Кім уточнив, що територіальна оборона продовжує відстоювати місто. Захисники чекають підтримки Збройних Сил.

Головні події війни Росії проти України ми описуємо в онлайн-репортажі.

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МиколаївВторгнення Росії до України