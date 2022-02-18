"Танки на тисячу кілометрів". РФ заявила про відвід частини техніки від кордонів України

"Черговий військовий ешелон з особовим складом та військовою технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу вирушив у пункт постійної дислокації у Нижегородській області після завершення планових навчань", - йдеться в повідомленні

Вказано, що після прибуття у розташування військової частини військовослужбовці розпочнуть проведення технічного обслуговування бойової техніки та її підготовки до подальших планових заходів бойової підготовки.

"Перевезення танків та броньованої гусеничної техніки здійснюється залізничним транспортом на відстань близько однієї тисячі кілометрів", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно російська сторона оголосила про часткове відведення військ, але українська розвідка не побачила жодних доказів цього.

Додамо, вчора у РФ заявили, що перші підрозділи армії з окупованого Криму повернулися на бази.