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Танки, пехота и не только. СБУ ударными дронами нанесла значительные потери оккупантам (видео)

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Украина, Вторник 13 июня 2023 17:52
Танки, пехота и не только. СБУ ударными дронами нанесла значительные потери оккупантам (видео) Фото: Украинский защитник (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Операторы ударных дронов Центра специальных операций "А" за прошедшую неделю уничтожили 16 вражеских танков, а также обезвредили более 150 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Операторы ударных дронов ЦСО "А" СБУ "разобрали" российские танки, ЗРК и пехоту. А делают они это очень ювелирно и без "лишних дублей" - оккупанты в прямом смысле сгорают во время съемок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за последнюю неделю уничтожено:

  • 16 танков;
  • 5 "САУ";
  • 14 ББМ;
  • 16 грузовиков;
  • 3 системы наблюдения "Муром";
  • системы "Солнцепек";
  • ЗРК "ТОР" и "БУК";
  • РЛС "Зоопарк";
  • Более 150 оккупантов убитыми и ранеными и другую технику.

Потери России

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 13 июня, составили 470 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 216 650 военных.

В Украине ликвидирован еще один российский генерал. Речь идет о начальнике штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майоре Сергее Горячове, который был убит на Запорожском направлении.

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