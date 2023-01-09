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Танки Leopard для Украины: в партии Шольца хотят координации с международными партнерами

Фото: танки Leopard для Украины Германия передаст в координации с партнерами (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Заския Эскен подчеркнула важность координации с международными партнерами в вопросе о поставках танков Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Потому что если мы действуем в хорошей координации, то мы тоже сильны, и это также укрепляет тыл Украины", - сказала Эскен в эфире ZDF-Morgenmagazin, отвечая на вопрос о поставке основных боевых танков в Украину.

При этом Эскен отвергла обвинения в отсутствии лидерства в Германии.

Напомним, недавно Германия согласилась поставить Украине около 40 бронетранспортеров Marder.

Вице-президенты немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт и Вольфганг Кубицки выступили за поставку немецких основных боевых танков Leopard после обещания Германии поставить Украине боевые машины пехоты Marder.

Министр экономики Германии Роберт Хабек 8 января заявил, что не исключает поставку танков Leopard для поддержки украинских военных сил в будущем.

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