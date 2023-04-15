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Танки Leopard 1 скоро будут готовы к отправке в Украину, - Минобороны Дании

Фото: танки Leopard 1 скоро будут готовы к отправке в Украину (wikipedia)
Автор: Сергей Пышкин

Дания скоро сможет отправить нашим воинам свои танки Leopard 1. Компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft сегодня отвечает за их переоборудование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министерства обороны Дании.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и члены комитета по обороне и Совету по внешней политике посетили компанию Flensburger FFG во Фленсбурге.

"Я очень рад возможности пригласить парламентских политиков на FFG, чтобы они также могли увидеть, как далеко мы продвинулись в процессе восстановления танков Leopard 1... И мы надеемся, что сможем отправить их в Украину очень скоро", - заявил Поульсен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Дания надеется поставить в Украину САУ Caesar уже в следующем месяце.

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