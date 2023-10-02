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Танки, пушки и не только. "Армия дронов" уничтожила рекордное количество техники РФ

Фото: "Армия дронов" уничтожила рекордное количество техники РФ за неделю (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинская "Армия дронов" на прошлой неделе поразила рекордное количество российской артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"У россиян - минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок. Больше пораженной арты - меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городах", - написал Федоров.

По его словам, всего операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, среди которой - 33 танка, 41 грузовик и многое другое оборудование.

Фото: потери России за неделю (facebook.com/mykhailofedorov)

"Армия дронов"

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Армия дронов" наносит значительные потери российской армии на разных направлениях фронта. Бойцам удалось уничтожить российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация".

Также благодаря проекту "Армия дронов" украинские военные снабжаются лучшими образцами беспилотных летательных аппаратов.

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