Танки Challenger 2 уже работают на победу Украины: десантники показали видео

На видео модель 1991 года, в ней используются боеприпасы 120-го калибра. Снаряды двух видов: бронебойный и осколочно-фугасный.

Украинские десантники заявили, что в восторге от британских танков, которые уже получили на вооружение. Защитники отметили отличную проходимость, маневренность и огневую мощность Challenger 2.

Эти танки могут поражать цели на расстоянии до 10 километров, имеют ночной прицел и лазерный дальномер.

Британия предоставила Украине танки

Напомним, что Великобритания одной из первых стран присоединилась к танковой коалиции, которую создала Украина. Британцы предоставили украинским защитникам танки Challenger 2. Известно, что ВСУ получили 14 единиц этой техники.

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