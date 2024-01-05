Танки, блиндажи и не только. Украинские воины с помощью дронов уничтожают россиян (видео)

"Рота ударных беспилотных авиационных комплексов старые легенды переписывает на современный лад", - говорится в заявлении.

На видео можно увидеть, как украинские воины атакуют позиции россиян, их танки, склад боеприпасов, танки и другую технику.

Это результат работы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 5 января, составили 790 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 363 070 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 дронов, 30 арсистем и 40 единиц автотехники.

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 500 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 68 единиц военной техники врага.