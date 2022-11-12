Танки, артиллерия и бронемашины. Гуменюк рассказала о брошенной россиянами на правом берегу Днепра технике

Спикер отметила, что оккупанты основную массу пытались эвакуировать и перемещать даже теми альтернативными переправами, которые для этого не предусмотрены.

"Техника есть (оставлена оккупантами - ред.). Она рассредоточена. Нашими подразделениями зафиксированы заброшенные артиллерийские установки, танки и бронемашины. По полям собираем то, что есть, что пригодно - обязательно повернем уже как снаряды в обратную сторону", - сказала она. Гуменюк.

Она также добавила, что есть много заминированных территорий и "ловушек", которые оставили россияне, в том числе растяжки. Поэтому возвращаться на деоккупированные территории пока рано и опасно для гражданских.

"Захватчики во время отступления минировали объекты критической инфраструктуры, прекращали электроснабжение, обрывали водопроводы и газопроводы, ухудшали ситуацию с теплоснабжением. Поэтому очень много коммуникаций повреждено. Восстанавливать их под обстрелами очень сложно. Рекомендуем воздержаться от возвращения", - подытожила руководитель прессцентра ОК Юг".