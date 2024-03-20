Танкер "теневого флота" РФ попал в аварию у берегов Дании, - Bloomberg

Инцидент с участием 15-летнего нефтяного танкера Andromeda Star произошел 2 марта, говорится в заявлении Морского управления Дании. Дело все еще расследуется, сообщили в ведомстве, не уточнив подробностей.

Судно должно было отгрузить российскую нефть марки "Юралс" 4 марта в балтийском порту Приморск. Вместо этого оно отправилось на ремонт в один из портов Дании, куда прибыл 17 марта.

В Bloomberg отмечают, что данная авария – это еще одно напоминание о рисках, которые "теневой флот" представляет для вод даже тех европейских стран, которые больше не участвуют в торговле с Москвой. Судном управляет компания Margao Marine Solutions OPC, базирующаяся на Гоа, Индия.

Россия создала "теневой флот" танкеров, чтобы поддерживать экспорт нефти после множества санкций со стороны США, Европейского Союза и стран "Большой семерки". По некоторым отраслевым оценкам, этот флот насчитывает до 600 судов.

Санкции против нефтяной отрасли РФ

Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России.

Предельная стоимость была определена на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Сообщается, что для изменения этих ограничений требуется согласие всех государств ЕС и членов G7.

Впоследствии санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз - примерно до 4-5%.

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" стремятся ограничить способность России использовать огромный "теневой флот" танкеров для доставки нефти.