"Танк Транс" оголосив про припинення діяльності

Засновник ТОВ "Танк Транс" прийняв рішення про ліквідацію товариства. Про це стало відомо з Державного реєстру юридичних осіб, повідомляє РБК-Україна.

Таке рішення було прийнято 18 жовтня після більш ніж 20-річної діяльності компанії.

"Танк Транс" - автотранспортне підприємство, розташоване в місті Городок Львівської області. Основним видом діяльності є міжнародні перевезення рідких харчових продуктів автомобільними цистернами з нержавіючої сталі.

Як відомо, "Танк Транс" входить у бізнес-імперію львівського бізнесмена Тараса Барщовського.

Раніше в пресі "Танк Транс" неодноразово згадувався у зв'язку з судовими процесами проти збанкрутілого "Дельта Банку". В лютому 2015 року компанія Cargill (США) передала для ТОВ "Танк Транс" права вимоги до "Дельта Банку" по ряду акредитивів. Тоді ж "Танк Транс" заявила "Дельта Банку" про зарахування зустрічних однорідних вимог та припинення зобов'язань перед банком.

Згідно з повідомленням Фонду гарантування вкладів, на 7.11.2019 року заплановано аукціон з продажу пулу кредитів неплатоспроможних банків, до якого серед іншого включені і борги ТОВ "Танк Транс", і ТОВ "Яблуневий Дар".