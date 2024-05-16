Танк-будка не помог. Бойцы 93-й ОМБр остановили штурм россиян под Андреевкой: видео

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады отбили штурм российских оккупантов под Андреевкой Луганской области. Использовали Javelin и FPV-дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект DeepState.
Россияне пошли на штурм 6 единицами техники, среди которых можно в очередной раз заметить танк-будку, обшитый металлическими пластинами. Но это не помогло укрыться от поражения Сил обороны.
Как отметили украинские бойцы, в последнее время противник активен в районе Андреевки, но ожидается, что из-за больших потерь в скором времени россияне "возьмут паузу" для пополнения сил.
Согласно сводке Генштаба ВСУ за 13 мая, под Андреевкой на Купянском направлении противник пытается улучшить свое тактическое положение.
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