"Тампа" вперше повела у фінальній серії Східної конференції НХЛ

Третьою перемогою поспіль "Тампи-Бей Лайтнінг" закінчилася п'ята зустріч із "Нью-Йорк Рейнджерс" у фіналі Східної конференції Національної хокейної ліги. Рахунок у серії – 3:2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
НХЛ, Східна конференція, плей-офф, фінал, 5-й матч
"Рейнджерс" – "Тампа-Бей" – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Шайби: Ліндгрен, 30:29 – Сєргачов, 37:34, Палат, 58:10, Хейгел, 59:01
Після безгольового першого періоду команди обмінялися шайбами в другій 20-хвилинці. Першими забили господарі майданчика: Богосян невдало виніс шайбу по борту, а Ліндгрен оформив взяття воріт фантастичний кидком із гострого кута.
На відповідь "Лайтнінг" витратили 7 хвилин. Це Сєргачов наважився на кидок від блакитної лінії, а закритий оборонцями Шестьоркін не зміг на нього зреагувати.
А коли наприкінці 3-го періоду почало здаватися, що овертайму не уникнути, Сєргачов повторив свій трюк. Тільки цього разу перед воротами його кидок підправив Палат. Натомість Хейгел забив у порожні ворота, коли "Нью-Йорк" випустив шостого польового з надією відігратися.
Отже, "Тампа-Бей" вперше повела у фіналі (3:2). Ця перемога ще й стала першою виїзною у серії, оскільки раніше суперники перемагали тільки вдома. Наступний матч – 12 червня у Тампі.
До слова, хокейна збірна України анонсувала участь в етапах Єврочеленджу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.