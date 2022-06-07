ru ua
Вт, 07 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Колорадо" дотиснув в овертаймі "Едмонтон" і став першим фіналістом Кубка Стенлі

Новость на русском →
Едмонтон, Вівторок 07 червня 2022 09:53
"Колорадо" дотиснув в овертаймі "Едмонтон" і став першим фіналістом Кубка Стенлі Фото: "Евеланш" втретє зіграють у фіналі Кубка Стенлі (twitter.com/Avalanche)
Автор: Антон Федорців

Четвертою перемогою "Колорадо Евеланш" поспіль завершилася фінальна серія Західної конференції Національної хокейної ліги проти "Едмонтон Ойлерз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Західна конференція, плей-офф, фінал, 4-й матч

"Едмонтон" – "Колорадо" – 5:6 ОТ (0:1, 3:0, 2:4, 0:1)

Шайби: Хайман, 27:39, 43:55, Ньюджент-Гопкінс, 36:57, Макдевід, 38:54, Кессіан, 56:38 – Макар, 03:46, Тейвз, 40:31, Ландескуг, 48:58, Маккіннон, 53:30, Рантанен, 54:47, Лехконен, 61:19

Перший період виявився бідним на події. Лише на старті 20-хвилинки Макар реалізував більшість "Евеланш", зробивши кидок від блакитної лінії в затяжній атаці колорадців.

Натомість другий період минув під повним домінуванням "Ойлерз". Спершу Хайман переграв голкіпера в ближньому бою після передачі Драйзайтля. Далі Ньюджент-Гопкінс скористався помилкою оборонця і реалізував вихід віч-на-віч. А під завісу Макдевід у більшості класно кинув із зони правого нападника – 3:1.

"Колорадо", однак, не здався і разом із "Едмонтоном" подарував справжній трилер у третьому періоді. На потужний удар Тейвза із середньої дистанції господарі відповіли другою шайбою Хаймана. А після голів Ландескуга, Маккіннон і Рантанена "Ойлерз" зусиллями Кессіана зуміли перевести гру в овертайм – 5:5!

Та там боротьби не вийшло. "Евеланш" виграли вкидання в зоні господарів, удар Макара голкіпер зумів відбити, але Лехконен холоднокровно зіграв на добиванні з "п'ятака" та вивів "Колорадо" в третій в історії фінал Кубка Стенлі. У попередніх двох (1996, 2001) "Евеланш" тріумфували.

До слова, на Сході "Тампа-Бей" скоротила відрив у фінальній серії проти "Нью-Йорк Рейнджерс".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
хоккей НХЛ
NEWS
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова
DAILY
Фірташ йде з ринку газу. Хто забере його бізнес і на що чекати споживачам
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Фірташ йде з ринку газу. Хто забере його бізнес і на що чекати споживачам