Митниця зриває виробництво добрив і ставить під загрозу посівну кампанію, - аграрії

Зокрема, представники компанії ТзОВ "Трікса" заявили, що митні органи намагаються класифікувати сировину - кристалічний і технічний моноамонію фосфат - як готове мінеральне добриво. Але, навіть зовнішній вигляд цієї сировини та готових добрив значно відрізняється.

Більше того: компанія три роки поспіль постачає цю сировину з Китаю і до цього часу проблем з її розмитненням та класифікацією не виникало.

"Ми не розуміємо наразі логіки митниці. При оформленні цієї сировини, як добрив, не буде змінено ні товарний код, ні номенклатура, не будуть збільшені митні платежі. Більше того: ця сировина набагато дорожча, ніж типові гранульовані добрива, класифікувати які у нас так хочуть митні органи! Що маємо сьогодні? У нас не закрита імпортна декларація, що призводить до несплати в бюджет понад 8 млн грн. Ми не згенерували додану вартість від виробництва продукції, а це означає, що наша компанія не сплатить податки за 4 квартал до бюджетів усіх рівнів.. Більше того, це - тотальний зрив виробництва рідких комплексних добрив", - розповів співзасновник ТзОВ "Трікса" Віктор Фаркаш.

Водночас за його словами, від ситуації, що склалась, постраждали виробники добрив. ТОВ "Агрофірма Нібас", учасниця Всеукраїнської аграрної ради, - одна з перших в Україні налагодила виробництво рідких комплексних добрив. Унаслідок блокувань митниці не отримала 500 тонн моноамонію фосфату.

"Саме починається осінній сезон польових робіт. І от тепер всі фермери питають: "А де ж наше стартове добриво?"… До того ж ми планували укладати нові контракти на поставку 2-3 тис. тонн сировини і таким чином збільшити виробництво. І от маємо сьогодні таку критичну ситуацію", - скаржиться керівник ТОВ "Агрофірма Нібас" Роман Ковальський.

Більше того, аграрії залишилися без стартових добрив для посіву зернових, що, своєю чергою, призведе до зменшення врожайності озимих культур. Зокрема, 100 господарств Одещини сьогодні не сіються, бо чекають на поставку рідких добрив.

"Всім відомо, що минулого року Одеська область постраждала від засухи найбільше в Україні. Тому ми вже третій рік використовуємо рідкі добрива. Через те, що доводиться чекати розмитнення сировини, вже місяць не можемо сіятися", - зазначив член правління Всеукраїнської аграрної ради з Одещини Анатолій Артеменко.

Збитки та санкції через відсутність сировини має і компанія "Українська агропромислова група" ("УАГ")

"Ми з 2019 року розпочали виготовлення рідких комплексних. Інвестували гроші в обладнання, створили робочі місця. Але зараз через зрив поставок сировини, на нас накладаються санкції через невиконанню договірних зобов’язань по постачанню добрив. Ми втрачаємо ресурси, хочемо інвестувати в Україну. Тому сподіваємося, що вище керівництво країни зверне увагу на нашу проблему", - сказав керівник компанії "УАГ" Володимир Трюхан.

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) взяла під контроль ситуацію. Заступник голови ВАР Денис Марчук повідомив, що асоціація вже звернулася до влади.

"Ми готові до консультацій. Готові надавати документи, висновки, зустрічатись з представниками митниці. Аби ця ситуація була вирішена і компанія могла забезпечити аграріїв сировиною для виготовлення добрив, які сьогодні затребувані на всій території України", - підсумував заступник голови ВАР.