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На митниці тестують онлайн-систему скарг

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Розгляд скарг щодо роботи нової митниці буде тривати до п'яти робочих днів

Державна митна служба запустила в тестовому режимі електронний сервіс для скарг на діяльність митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника Державної митної служби Максима Нефьодова.

За його словами, розгляд скарг щодо роботи нової митниці буде тривати до п'яти робочих днів. Вся комунікація відбуватиметься в електронній формі, а відповіді на скарги будуть давати "по суті і людською мовою".

"У кожному регіоні виділені люди, яким будуть перенаправлятися скарги. На центральному рівні відстежуємо статистику і об'єктивність відповіді", - написав Нефьодов.

За словами керівника Держмитної служби, сервіс для скарг - це інструмент реакції на проблеми. Нефьодов підкреслив, що на спам на кшталт "знизьте мита" або "розкажіть, як імпортувати білих ведмедів" служба відповідати не буде.

"З грудня цей же інтерфейс планують інтегрувати в загальний Контактний центр Кабміну, яким займається міністр уряду Дмитро Дубілет", - написав Нефьодов.

Електронний сервіс для скарг на діяльність митниці працює за адресою https://cc.customs.gov.ua/.

Нагадаємо, раніше в тестовому режимі було запущено калькулятор орієнтовної митної вартості і платежів при оформленні автомобілів. Сервіс підтягує дані про мінімальну, середню та максимальну вартість авто за 2018-2019 роки на основі реальної інформації про мільйони машин більш 2300 моделей.

Також повідомлялося, що голова Державної митної служби Максим Нефьодов планує за рік запустити систему "електронна митниця".

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