Нефьодов планує за рік запустити електронну митницю

Фото: Максим Нефьодов (facebook.com/max.nefyodov)

За словами Нефьодова, держава отримала достатнє фінансування від партнерів на розробку системи

Система "електронна митниця" отримала достатнє фінансування та може бути запущена за рік. Про це заявив новопризначений глава Державної митної служби Максим Нефьодов, передає РБК-Україна.

За словами Нефьодова, держава отримала достатній обсяг фінансування від іноземних партнерів на розробку електронної митниці. Нефьодов впевнений, що система буде запущена за рік.

"Я переконаний, що за рік вона (система - ред.) буде працювати. Нам знадобився приблизно рік для того, щоб розробити та запустити систему державних закупівель ProZorro. Приблизно такі самі терміни, трошки швидше, пішли на створення "ProZorro.Продажі" - системи, через яку йде приватизація, розподіл ліцензій тощо. І мені здається, що такі терміни достатньо реальні для розгортання електронної митниці", - заявив глава Держмитниці.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 липня, Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова главою Державної митної служби. Виступаючи перед призначенням, Нефьодов запропонував скоротити кількість регіональних митниць.

Як повідомляло РБК-Україна, Комісія вищого корпусу державної служби 25 червня рекомендувала Кабінету міністрів призначити головою Державної митної служби першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова.