Митники завадили вивезенню з України монети вартістю 1,2 млн доларів

Монету намагалися вивезти у пакеті з монетами радянських часів

Одесские таможенники помешали вывозу из Украины старинной монеты стоимостью свыше 1,2 млн гривернь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины в Facebook.

Как отмечается, 1 рубль серебром, датированный 1796 годом, пытался с сокрытием от таможенного контроля вывезти из Украины гражданин Молдовы. Из Одессы к Кишиневу он следовал на автомобиле через пункт пропуска "Паланка".

Во время совместного таможенно-пограничного контроля среди личных вещей в косметичке в полиэтиленовом пакете было обнаружено значительное количество монет россыпью. При более детальном осмотре выяснилось, что это монеты советских времен, которые не представляют культурной или исторической ценности.

Но среди них таможенники нашли серебряную монету номиналом "1 рубль" 1796 года в хорошем состоянии. Это так называемый 1 рубль (рубль) Павла И из пробного тиража. Масса монеты – 24 гр, диаметр – 39 мм.

Как утверждают эксперты, история возникновения первого серебряного рубля при императоре Павле И началась в ноябре 1796 года, когда на Санкт-Петербургском монетном двора был изготовлен штемпель для серебряного рубля. Но дизайн монеты, представленной пробным тиражом, не понравился императору. Поэтому в конце 1796 года в обращение было выпущено 1 серебряный рубль, чеканенный совсем с другого штемпеля.

Фото: найдена монета (facebook.com/SFSofUkraine)

Именно незначительный тираж значительно увеличивает ценность обнаруженной одесскими таможенниками монеты, которая на нумизматическом рынке имеет высокую цену - примерно 45 тыс. долларов.

По факту незаконного перемещения культурной ценности с сокрытием от таможенного контроля в отношении гражданина Молдовы составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч.1 ст. 483 (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.

РБК-Украина сообщало, что во время пересечения границы Украины и Польши в поезде Интерсити "Киев - Перемышль" правоохранители обнаружили у гражданина почти 400 старинных монет.