ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На кордоні з Молдовою прикордонники відкрили вогонь по контрабандистам

Новини » Надзвичайні події     22.11.2019 - 09:35
На кордоні з Молдовою прикордонники відкрили вогонь по контрабандистам
Ілюстративне фото (УНІАН)

До лікарні з вогнепальними пораненнями звернулися 3 особи

У Чернівецькій області в ніч на 22 листопада на українсько-молдовському кордоні прикордонники зі стріляниною намагалися затримати контрабандистів, ймовірно, троє зловмисників були пораненні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

За даними відомства, близько 23:00 поблизу населеного пункту Гвіздівці прикордонники виявили факт контрабанди тютюнових виробів через українсько-молдовський кордон. Зловмисники вдалися до втечі та спрямували автомобіль на прикордонників.

Зазначається, що відповідно до закону прикордонники, після попереджувальних пострілів, застосували зброю, однак зловмисникам вдалося сховатися. Пізніше до місцевої лікарні звернулися 3 громадянина з вогнепальними пораненнями.

"Наразі у взаємодії з іншими правоохоронними органами встановлюються особи всіх правопорушників та проводиться подальша перевірка", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, у серпні у Чернівецькій області прикордонники з застосуванням вогнепальної зброї зупинили автомобіль, який намагався незаконно перетнути українсько-румунський кордон. В результаті інциденту одна людина отримала поранення. Постраждалий пасажир автомобіля був негайно госпіталізований.

Раніше у Закарпатській області прикордонний наряд із застосуванням зброї затримав зловмисників, які намагалися перемістити в Угорщину контрабандну партію сигарет

У Каліфорнії в результаті стрільби загинули п'ятеро людей На підпис Зеленському передали закон про оперативно-розшукові підрозділи ДПСУ
Новини України пограничникиСтрільбаконтрабандаГосударственная пограничная служба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся