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В Тамбовской области дроны атаковали важный оборонный завод (видео)

Фото: в Тамбовской области дроны атаковали важный оборонный завод РФ (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Дроны атаковали Тамбовскую область 25 декабря. Под удар попал важное оборонное предприятие РФ - Мичуринский завод "Прогресс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Так, местные жители утверждают, что дроны повредили АО "Мичуринский завод "Прогресс".

Предприятие выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, оборудование для газо- и нефтепроводов. 

Пожар на котельной ООО "Транснефтепродукт"

Кроме того, из-за атаки дронов загорелась котельная ООО "Транснефтепродукт".

Пожар случился после того, как четыре дрона упали утром на территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт" в селе Новоникольское Тамбовской области. 

Не первая атака на заводы в России

Ранее дроны уже атаковали важные заводы в России, связанные с производством для ВПК РФ. Так, 20 октября, дроны СБУ и Сил обороны поразили крупнейший в РФ завод по производству взрывчатки. Завод имени Свердлова, расположенный в городе Дзержинск Нижегородской области, в 900 км от границы с Украиной и является составной частью российского ВПК.

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