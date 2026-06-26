"Там, где Дом". В Киеве открыли выставку израильской художницы Зои Север, родом из Украины

26 июня в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве открылась атмосферная выставка Зои Север - израильской художницы, которая родилась во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Посольства государства Израиль в Украине.

Главное: Локация : выставка картин "Там, где Дом" израильской художницы украинского происхождения открылась в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве.

: выставка картин "Там, где Дом" израильской художницы украинского происхождения открылась в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве. Не просто художница : Зоя Север - родом из Львова, она активно помогает бойцам ВСУ, разрисовывает с детьми укрытия, выступает инструктором "Коалиции травмы" в Украине.

: Зоя Север - родом из Львова, она активно помогает бойцам ВСУ, разрисовывает с детьми укрытия, выступает инструктором "Коалиции травмы" в Украине. Уникальность картин : полотна художницы выполнены в технике ярких цветов, передают атмосферу Израиля и ощущение Дома - места силы, что сейчас так щемяще откликается украинцам.

: полотна художницы выполнены в технике ярких цветов, передают атмосферу Израиля и ощущение Дома - места силы, что сейчас так щемяще откликается украинцам. Посыл выставки: "Там, где Дом" - творческая "остановка", которая объединяет два народа и напоминает о ценности мирного неба и борьбы за свое, родное.

Что важно знать о Зое Север

Зоя Север - израильская художница, родившаяся в украинском Львове.

В возрасте 16 лет она вместе с родителями переехала в Израиль. В настоящее время живет и работает в Тель-Авиве.

Окончила Иерусалимскую академию искусств и дизайна "Бецалель", получив профессию архитектора.

После российского вторжения в Украину художница приняла активное участие в создании волонтерской группы, которая обеспечивает защитной амуницией бойцов Вооруженных сил Украины.

Является основательницей фонда "Объединенные люди планеты", в рамках деятельности которого реализуется проект "Окно в мир" - художница вместе с детьми разрисовывает стены укрытий.

Кроме того, Зоя Север - инструктор "Коалиции травмы" в Украине.

Ее художественные работы можно найти в музеях и частных коллекциях Израиля, Украины, США, Канады, Испании, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Нидерландов и Казахстана.

Зоя Север на своей выставке в Киеве (фото: предоставлено РБК-Украина)

Чем уникальна эта выставка картин

Выставка Зои Север под названием "Там, где Дом" открылась в Киеве при поддержке Посольства Государства Израиль в Украине.

Эта подборка картин выполнена в характерной для художницы технике ярких цветов масла и акрила.

Каждая картина - это впечатление или воспоминание. Образ города, передающий его атмосферу и магию:

хозяйственные черные и белые коты на крышах домиков Иерусалима;

библейский белый ослик, который ходит по улицам Старого города как "призрак вечности" и т.д.

Одна из картин Зои Север (фото: предоставлено РБК-Украина)

"Израиль, даже после двух тысяч лет рассеяния, был для евреев этой точкой опоры, тем Домом, который нужно было вернуть и восстановить. Земля, буквально, выкупленная у чужаков... Политая кровью защитников, засеянная костями первопроходцев...", - напомнили в пресс-службе посольства.

Выставка "Там, где Дом" напоминает о месте, которое дает силы жить.

Место, куда хочется возвращаться. Дом, который сам возвращается во снах, снова и снова.

"Выставка Зои Север показывает Израиль таким, каким мы его знаем и любим - ярким, цветным, теплым и жизнерадостным", - констатировал, открывая выставку, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля Михаэль Бродский.

В пресс-службе посольства напомнили, что "в водовороте турбулентности, в которую постепенно скатывается весь мир, нам часто не хватает возможности остановиться, задуматься, вспомнить, ради чего мы двигаемся вперед".

"Солнечные утра. Красочные города. Утренняя чашка кофе на столе. Радость бытия в том месте, где чувствуешь себя сильным. Там, где Дом. Выставка Зои Север - такая остановка", - рассказали украинцам и гостям столицы.

Каждая картина Зои Север имеет собственную уникальную атмосферу (фото: предоставлено РБК-Украина)

Речь идет про "момент истины, которая кажется банальной, пока не пройдя отчаяние и уныние, разрушения и потери, сверхчеловеческое напряжение сил и суету усилий, не осознаешь ее стоимость".

Открытку времен нашего детства, подписанную бабушке на День рождения: "Желаю мирного неба, счастья и благополучия, любви и согласия". Мирного неба...

Итак, эта выставка объединяет всех - украинцев и израильтян, воинов и художников, мечтателей и прагматиков.

Обычных людей в чрезвычайных обстоятельствах. Тех, кто стоит на грани ради собственного Дома.

"Советую всем побывать на этой выставке и ощутить атмосферу Израиля", - подытожил Бродский.