"Там, где Дом". В Киеве открыли выставку израильской художницы Зои Север, родом из Украины
26 июня в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве открылась атмосферная выставка Зои Север - израильской художницы, которая родилась во Львове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Посольства государства Израиль в Украине.
Главное:
- Локация: выставка картин "Там, где Дом" израильской художницы украинского происхождения открылась в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве.
- Не просто художница: Зоя Север - родом из Львова, она активно помогает бойцам ВСУ, разрисовывает с детьми укрытия, выступает инструктором "Коалиции травмы" в Украине.
- Уникальность картин: полотна художницы выполнены в технике ярких цветов, передают атмосферу Израиля и ощущение Дома - места силы, что сейчас так щемяще откликается украинцам.
- Посыл выставки: "Там, где Дом" - творческая "остановка", которая объединяет два народа и напоминает о ценности мирного неба и борьбы за свое, родное.
Что важно знать о Зое Север
Зоя Север - израильская художница, родившаяся в украинском Львове.
В возрасте 16 лет она вместе с родителями переехала в Израиль. В настоящее время живет и работает в Тель-Авиве.
Окончила Иерусалимскую академию искусств и дизайна "Бецалель", получив профессию архитектора.
После российского вторжения в Украину художница приняла активное участие в создании волонтерской группы, которая обеспечивает защитной амуницией бойцов Вооруженных сил Украины.
Является основательницей фонда "Объединенные люди планеты", в рамках деятельности которого реализуется проект "Окно в мир" - художница вместе с детьми разрисовывает стены укрытий.
Кроме того, Зоя Север - инструктор "Коалиции травмы" в Украине.
Ее художественные работы можно найти в музеях и частных коллекциях Израиля, Украины, США, Канады, Испании, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Нидерландов и Казахстана.
Зоя Север на своей выставке в Киеве (фото: предоставлено РБК-Украина)
Чем уникальна эта выставка картин
Выставка Зои Север под названием "Там, где Дом" открылась в Киеве при поддержке Посольства Государства Израиль в Украине.
Эта подборка картин выполнена в характерной для художницы технике ярких цветов масла и акрила.
Каждая картина - это впечатление или воспоминание. Образ города, передающий его атмосферу и магию:
- хозяйственные черные и белые коты на крышах домиков Иерусалима;
- библейский белый ослик, который ходит по улицам Старого города как "призрак вечности" и т.д.
Одна из картин Зои Север (фото: предоставлено РБК-Украина)
"Израиль, даже после двух тысяч лет рассеяния, был для евреев этой точкой опоры, тем Домом, который нужно было вернуть и восстановить. Земля, буквально, выкупленная у чужаков... Политая кровью защитников, засеянная костями первопроходцев...", - напомнили в пресс-службе посольства.
Выставка "Там, где Дом" напоминает о месте, которое дает силы жить.
Место, куда хочется возвращаться. Дом, который сам возвращается во снах, снова и снова.
"Выставка Зои Север показывает Израиль таким, каким мы его знаем и любим - ярким, цветным, теплым и жизнерадостным", - констатировал, открывая выставку, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля Михаэль Бродский.
В пресс-службе посольства напомнили, что "в водовороте турбулентности, в которую постепенно скатывается весь мир, нам часто не хватает возможности остановиться, задуматься, вспомнить, ради чего мы двигаемся вперед".
"Солнечные утра. Красочные города. Утренняя чашка кофе на столе. Радость бытия в том месте, где чувствуешь себя сильным. Там, где Дом. Выставка Зои Север - такая остановка", - рассказали украинцам и гостям столицы.
Каждая картина Зои Север имеет собственную уникальную атмосферу (фото: предоставлено РБК-Украина)
Речь идет про "момент истины, которая кажется банальной, пока не пройдя отчаяние и уныние, разрушения и потери, сверхчеловеческое напряжение сил и суету усилий, не осознаешь ее стоимость".
Открытку времен нашего детства, подписанную бабушке на День рождения: "Желаю мирного неба, счастья и благополучия, любви и согласия". Мирного неба...
Итак, эта выставка объединяет всех - украинцев и израильтян, воинов и художников, мечтателей и прагматиков.
Обычных людей в чрезвычайных обстоятельствах. Тех, кто стоит на грани ради собственного Дома.
"Советую всем побывать на этой выставке и ощутить атмосферу Израиля", - подытожил Бродский.
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