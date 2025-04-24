Таловеров возвращается: тренер "Плимута" сделал неожиданное заявление

"Плимут" следующий матч в рамках 45-го тура Чемпионшипа проведет в субботу, 26 апреля на выезде против "Престона" (начало - в 17:00 по Киеву). Накануне тренер команды Мирон Муслич сделал неожиданное заявление.

"Макси полностью восстановился и вернулся к тренировкам. Он будет в заявке на субботний матч. Центральные защитники имеют другой подход к реабилитации - они восстанавливаются иначе", - цитирует тренера пресс-служба "Плимута".

24-летний футболист получил травму колена в мартовском поединке клуба против "Дерби Каунти" (2:3). Именно из-за нее игроку пришлось покинуть лагерь национальной сборной Украины перед поединками плей-офф Лиги наций с Бельгией.

Вернувшись в клуб, и пройдя углубленное медицинское обследование, Таловеров услышал неутешительный вердикт врачей - выбывание до конца сезона. Но прогноз не подтвердился. Прошло чуть больше месяца и украинец снова готов играть.

Таловеров присоединился к "Плимут Аргайл" в начале года и быстро стал ключевым игроком обороны команды. Он успел провести 11 матчей и отметился 2 забитыми мячами, один из которых провел в ворота "Манчестер Сити" в 1/8 финала Кубка Англии.

Команда украинца находится в тяжелом турнирном положении. Имея 43 пункта после 44-х матчей, она идет последней, 24-й, в таблице. Впрочем плотность в результатах во втором английском дивизионе достаточно высока, поэтому шансы сохранить прописку у "Плимута" есть. От спасительного 21-го места команду отделяет лишь три балла, а от 20-го - пять.

До конца турнира осталось сыграть два тура. После гостевого матча с "Престоном" (18-е место), команда Таловерова завершит сезон домашней игрой с лидером Чемпионшипа - "Лидсом" (3 мая). В этих встречах "Плимуту" обязательно надо побеждать.