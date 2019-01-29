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У Талліні сталося ДТП з пасажирським автобусом, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    29.01.2019 - 18:15
У Талліні сталося ДТП з пасажирським автобусом, є постраждалі
Фото: місце події (err.ee)

В результаті аварії постраждали 9 осіб

В Таллінні (Естонія) сьогодні вранці, 29 січня, сталася ДТП за участю пасажирського автобуса, в результаті якого постраждали 9 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Як повідомляється, на перехресті двох вулиць вантажівку Scania врізався в міський автобус.

Обидва були тверезими і мали діють водійські права.

В результаті ДТП постраждали пасажири автобуса.

Всього в автобусі разом з водієм перебувало 9 осіб. Їх доставили в лікарню.

Нагадаємо, в Туреччині на автостраді Конья-Анкара з-за густого туману зіткнулися 30 автомобілів, в результаті чого одна людина загинула.

Також РБК-Україна писало, що у Пакистані зіткнулися автобус з автоцистерною, загинули 27 людей. У поліції зазначили, що у момент ДТП в автобусі перебувало 33 пасажири.

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Новини України ДТПпостраждаліавтобусТаллин
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