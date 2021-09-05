Таліби заявили про захоплення столиці Панджшера. Повстанці спростували і назвали умови для миру

Представники радикального руху "Талібан" заявили про захоплення столиці провінції Панджшера. Повстанці спростували повідомлення талібів і висунули умови для припинення боїв в регіоні і переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає агентство, представник талібів Білал Карімі повідомив про захоплення столиці Панджшера - Базарак, після забезпечення безпеки в прилеглих районах. При цьому бойовики заявляють про численні втрати в лавах сил опору, полонених і захопленої бойової техніки.

Лідер сил опору в Панджшері Ахмад Масуд спростував повідомлення талібів про захоплення столиці провінції. Він заявив про ліквідацію сотень бойовиків і більше тисячі тих, що здалися в полон.

Масуд також заявив про готовність сил опору до припинення бойових дій і переговори з талібами. В якості умови він назвав повне виведення бойовиків "Талібану" з провінції.