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Таліби ввели правила для афганських жінок у вишах: нікаб і окрема аудиторія

Автор: Наталья Скороход

Відомство талібів з питань вищої освіти в Афганістані оприлюднило низку правил для жінок, які здобувають освіту у вишах. Жінок зобов'язали носити нікаб та вчитися окремо від чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У довгому зводі правил, складеному відомством талібів з питань вищої освіти, вказується, що жінкам дозволено відвідувати приватні університети лише в нікабі (головному уборі, що приховує обличчя і залишає лише вузьку проріз для очей).

Також заняття для них повинні проходити в окремому приміщенні окремо від чоловіків. Якщо це неможливо, то жіночу та чоловічу частину аудиторії повинна розділяти завіса.

Крім того, викладати студенткам може тільки жінка або, якщо це неможливо, "чоловік похилого віку з хорошим характером".

Нагадаємо, що таліби розігнали мирну акцію жінок в Афганістані, які вийшли боротися за рівні права.

Також повідомлялося, що в Афганістані закриваються притулки для жінок після приходу талібів до влади.

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АфганистанТалібан