Таліби ввели правила для афганських жінок у вишах: нікаб і окрема аудиторія

У довгому зводі правил, складеному відомством талібів з питань вищої освіти, вказується, що жінкам дозволено відвідувати приватні університети лише в нікабі (головному уборі, що приховує обличчя і залишає лише вузьку проріз для очей).

Також заняття для них повинні проходити в окремому приміщенні окремо від чоловіків. Якщо це неможливо, то жіночу та чоловічу частину аудиторії повинна розділяти завіса.

Крім того, викладати студенткам може тільки жінка або, якщо це неможливо, "чоловік похилого віку з хорошим характером".