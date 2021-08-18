RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Таліби намагаються попереджувальними пострілами відігнати людей від аеропорту Кабулу

Автор: Дмитро Левицький

Бойовики "Талібану" почали відганяти від периметру аеропорту Кабулу людей, які хочуть втекти з Афганістану. Щоб відігнати натовп, бойовики відкривають попереджувальний вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За інформацією журналіста CNN, який перебуває на місці подій, таліби намагаються фізично завадити людям потрапити на територію аеропорту, який є єдиними дверима для втечі з Афганістану.

"Ми бачили та чули, як вони багато стріляли в бік натовпу, щоб його розігнати. Вони не ціляться в людей, не намагаються вбивати людей. Але, звісно ж, люди отримують різні травми", - сказав журналіст.

Наразі біля входу в аеропорт все ще залишається великий натовп, який сподівається потрапити всередину.

"Незрозуміло, чи є у них документи, якщо їм відмовили та сказали, що вони не можуть пройти на територію аеропорту, або у них немає коштів, щоб потрапити всередину", - додав він.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТалібанАфганистанКабул