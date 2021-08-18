Таліби намагаються попереджувальними пострілами відігнати людей від аеропорту Кабулу

За інформацією журналіста CNN, який перебуває на місці подій, таліби намагаються фізично завадити людям потрапити на територію аеропорту, який є єдиними дверима для втечі з Афганістану.

"Ми бачили та чули, як вони багато стріляли в бік натовпу, щоб його розігнати. Вони не ціляться в людей, не намагаються вбивати людей. Але, звісно ж, люди отримують різні травми", - сказав журналіст.

Наразі біля входу в аеропорт все ще залишається великий натовп, який сподівається потрапити всередину.

"Незрозуміло, чи є у них документи, якщо їм відмовили та сказали, що вони не можуть пройти на територію аеропорту, або у них немає коштів, щоб потрапити всередину", - додав він.