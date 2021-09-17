Таліби має дозволити виїзд всім бажаючим, - заява Європарламенту

Центральну роль у створенні безпечних коридорів для нужденних, а також відкритті аеропорту Кабула і прикордонних переходів покликане зіграти Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Євросоюз у свою чергу повинен надавати велику підтримку жінкам і людям, які опинилися в особливо вразливому становищі і хочуть втекти з Афганістану. Від радикального ісламістського руху "Талібан", який править в країні, Європарламент чекає дозволу на виїзд для всіх бажаючих.

"Для забезпечення гуманітарної допомоги нужденним цивільним особам і безпечного супроводу іноземних громадян і афганців, які хочуть покинути країну", необхідні контакти з талібами з матеріально-технічних і організаційних питань, наголошується в резолюції. У той же час депутати підкреслили, що Європарламент не визнає нинішній уряд Афганістану.

Крім того, вказується в документі, підтримка Брюсселем сусідніх з Афганістаном країн для прийому афганців, що втекли, "не є альтернативою самостійній європейській міграційній політиці". Депутати Європарламенту закликали Єврокомісію і країни Євросоюзу "докласти зусиль для формування гуманної політики надання притулку".

Крім того, враховуючи ситуацію в Афганістані, варто переглянути раніше відхилені прохання афганців про притулок. "Ні за яких обставин" не повинна проводитися висилка біженців в захоплену талібами країну.

У резолюції висловлено жаль з приводу недостатнього співробітництва між країнами-членами ЄС, які брали участь у хаотичній евакуації з аеропорту Кабула. Також державам ЄС не вдалося координувати свої дії з США.