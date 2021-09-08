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Таліби не дають дозволу на виліт чартерних рейсів з Афганістану, - Блінкен

Автор: Дмитрий Кузнецов

США роблять все, щоб евакуювати американців і афганців, що залишилися в Афганістані, з групи ризику. Однак таліби не дають дозволу на виліт чартерних рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За його словами, США роблять все можливе для відновлення чартерних рейсів з Афганістану, проте таліби не дозволяють Вильоти.

"Ми ясно дали зрозуміти всім сторонам, ми ясно дали зрозуміти (радикальному руху - ред.) "Талібан", що ці групи повинні мати можливість вилетіти", - сказав Блінкен на пресконференції в Німеччині.

Глава Держдепартаменту також зазначив, що уряд "Талібану" має "заробити легітимність" і судити про нього слід по його діям.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив про продовження роботи з організації евакуаційних рейсів з Афганістану.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистанТалібан