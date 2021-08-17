RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Талібан" веде переговори з афганськими політиками

Автор: РБК-Україна

Бойовики руху "Талібан" проводять переговори з відомими політиками Афганістану про майбутнє керівництво країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.

За даними видання, один з лідерів "Талібану" Амір хан Муттакі проводить переговори з екс-президентом Афганістану Хамідом Каразем, головою Вищої ради з національного примирення Абдуллою Абдуллою.

Згідно з публікацією, переговори йдуть про включення в уряд інших впливових афганців, які не є частиною руху.

Муттакі почав переговори з колишніми афганськими лідерами ще до відставки і втечі президента Афганістану Ашрафа Гані. Повідомляється, що процес активізувався після зникнення Гані і що переговори йдуть до глибокої ночі.

Офіційний представник катарського політичного офісу талібів Мохаммад Сохаїл Шахін заявив Khaama Press, що таліби не своять мати монополію на владу в країні. Він додав, що саме тому "Талібан" прагне сформувати в Республіці "інклюзивний ісламський уряд.

Нагадаємо, що в столиці Афганістану Кабулі після евакуації представників міжнародного співтовариства залишилося тільки три посольства-Росії, Китаю і Пакистану.

Читайте РБК-Україна в Google News
АфганистанТалібан