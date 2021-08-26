"Талібан" дозволить жінкам виходити на вулицю, але заборонить музику

"Музика заборонена в ісламі. Але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей не робити таких речей (слухати музику - ред.), замість того, щоб тиснути на них", - сказав Муджахід.

Він розповів, що таліби планують "відновити країну, зруйновану десятиліттями війни".

"Ми хочемо побудувати майбутнє і забути про те, що відбувалося в минулому", - зазначив Муджахід.

За його словами, багато змін також в країні торкнуться жінок. Вони зможуть в довгостроковій перспективі повернутися до своїх повсякденних справ.

Зокрема, вільно виходити з дому без супроводу чоловіків, навчатися в школах працювати і т. д.

Муджахід підкреслив, що побоювання стосовно того, що таліби примусять жінок залишатися вдома і повністю закривати обличчя на публіці, безпідставні.

Втім, це стосуватиметься лише поїздок тривалістю три дні і більше.

Однак поки що представник руху рекомендував жінкам Афганістану залишатися вдома до тих пір, поки всіх членів угруповання навчать, як правильно звертатися і поводитися з ними.