"Талібан" дозволив ВООЗ працювати на територіях Афганістану

Бойовики "Талібану" дозволили Всесвітній організації охорони здоров'я працювати на підконтрольних їм територіях в Афганістані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Таким чином було скасовано попереднє рішення бойовиків, коли "Талібан" звинуватив ВООЗ і Міжнародний комітет Червоного Хреста у "підозрілій" діяльності, яка пов'язана з компанією вакцинації від поліомієліту.

"Після врахування недоліків і після постійних контактів і зустрічей із нашими представниками, ВООЗ отримала дозвіл на свою діяльність", – заявив речник талібів Забігулла Муджадхід.

Разом з тим, угруповання наполягає на тому, щоб ВООЗ проводила вакцинацію лише в медичних центрах і отримувала їхній дозвіл перед тим, як наймати працівників.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 15 вересня радикальний рух "Талібан" дозволив роботу співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста у підконтрольних їм районах Афганістану. Таким чином таліби зняли заборону на діяльність організації та гарантували безпеку співробітників Червоного Хреста під час здійснення ними гуманітарних функцій в захоплених районах. Заборона на діяльність Червоного Хреста, а також Міжнародної організації охорони здоров'я була введена бойовиками "Талібану" у квітні цього року. Тоді таліби стверджували, що співробітники організацій "підозріло себе вели" під час вакцинації населення.