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"Талібан" офіційно оголосив Афганістан ісламським еміратом

Автор: Дмитрий Кузнецов

Радіальний рух "Талібан" офіційно оголосив про створення Ісламського Емірату Афганістан. Таліби заявили, що мають намір сформувати хороші відносини з усіма країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника "Талібану" Забхуллы Муджахида.

"Декларація ісламського емірату Афганістан З нагоди 102-ї річниці незалежності країни від британського панування", — написав він у Twitter.

За його словами, "Талібан" має намір налагодити хороші дипломатичні і торговельні відносини з усіма країнами.

"Ми не говорили, що не хочемо мати справу з однією країною. Чутки про це не відповідають дійсності, і ми їх відкидаємо", - додав Муджахід.

Нагадаємо, Ісламський Емірат Афганістан був заснований ще в 1996 році, коли таліби захопили владу в країні в результаті громадянської війни, яка почалася в 1992 році. У 2001 році правління "Талібану" було повалено в результаті звинувачень у співпраці з терористичним угрупованням Аль-Каїда, чиї члени в той час переховувалися на території країни.

Зазначимо, "Талібан" стрімко захопило владу в Афганістані. Президент Ашраф Гані покинув країну. В цей момент він знаходиться в ОАЕ.

Про те, як "Талібан" захопив владу в Афганістані і чого чекати далі, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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