"Талібан" призначив своїх членів на ключові посади в Афганістані

Всього на ключові посади в Афганістані стало 44 члени "Талібану". Зазначається, що це наймасштабніші призначення, оголошені з моменту формування кабінету міністрів талібів, починаючи з вересня.

Приміром, Кабула, а Валі Джана Хамза - начальником міської поліції Кабула.

Нові призначення означають, що міжнародні заклики до талібів вести переговори з іншими політичними гравцями про формування інклюзивного уряду, що включає меншини та жінок, поки що не увінчалися успіхом.