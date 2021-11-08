"Талібан" призначив своїх членів на ключові посади в Афганістані. Представники талібів стали губернаторами провінцій і начальниками поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Всього на ключові посади в Афганістані стало 44 члени "Талібану". Зазначається, що це наймасштабніші призначення, оголошені з моменту формування кабінету міністрів талібів, починаючи з вересня.
Приміром, Кабула, а Валі Джана Хамза - начальником міської поліції Кабула.
Нові призначення означають, що міжнародні заклики до талібів вести переговори з іншими політичними гравцями про формування інклюзивного уряду, що включає меншини та жінок, поки що не увінчалися успіхом.
Нагадаємо, що в Афганістані вбили кілька жінок. Це сталося після того, як їм запропонували евакуюватися. Одна з жертв була відомою активісткою.