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Талант молодіжної збірної України перейшов до АПЛ

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Четвер 14 липня 2022 19:09
Талант молодіжної збірної України перейшов до АПЛ Фото: Єгор Ярмолюк приміряв футболку "Брентфорда" (brentfordfc.com)
Автор: Антон Федорців

Середняк англійської Прем'єр-ліги "Брентфорд" закрив перехід півзахисника Єгора Ярмолюка зі СК "Дніпро-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

18-річний хавбек поповнив українську діаспору в АПЛ. Його перехід коштував "бджолам" орієнтовно 1,5 млн євро. "Дніпро-1" також нібито отримає 10% від майбутнього продажу свого вихованця.

Із "Брентфордом" Ярмолюк підписав 3-річний контракт. Англійський клуб також зарезервував за собою опцію продовження співпраці ще на рік. Спершу українець адаптовуватиметься у "Брентфорді B", але перейде до першої команди в разі прогресу.

На професіональному рівні Єгор Ярмолюк дебютував ще наприкінці сезону 2019/20. У минулій кампанії він провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Усього в "Дніпрі-1" – 21 поєдинок, 1 гол.

У листопаді 2020-го центрхав дебютував у збірній України U-21. Провів там 4 матчі. У складі команди U-19 "синьо-жовтих" – 5 поєдинків (4 голи).

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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