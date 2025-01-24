Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ

Уже почти три года Россия массово обстреливает украинские территории. За это время Кремль явно определился с целями – военные объекты, ВПК, логистика и энергетическая инфраструктура. 2025 год уже успел ознаменоваться очередным массированным обстрелом со стороны России, но на этот раз ракетами хотели поразить не только энергетику, сделав акцент на газовой инфраструктуре.

Украина пытается отвечать на российские обстрелы, но делать это эквивалентно не получается. Украинский военно-промышленный комплекс пока не может производить дальнобойные ракеты массово, а западные союзники все еще не дают Киеву оружие дальнего боя. Поэтому украинские военные используют дальнобойные БПЛА – они поражают нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, объекты ВПК и противовоздушной обороны.

Российские цели

С 14 на 15 января Россия впервые с начала года обстреляла Украину большим количеством ракет. Украинские военные сбили в общем 77 целей – 47 ударных БПЛА, 23 ракеты Х-101 и Х-55м, 3 крылатые ракеты "Калибр" и 4 авиационные ракеты Х-59/69. Кроме того, россияне применили баллистическую ракету типа "Искандер-М" или KN, которую, судя по сводкам Воздушных сил Украины, сбить не удалось.

Это далеко не самый массированный обстрел, но в этот раз россияне, помимо своих привычных целей, сделали акцент на газовой инфраструктуре Украины, о чем сообщили в "Нафтогазе". Через время ведомство заявило, что поставка газа идет бесперебойно, а последствия атаки ликвидируют.

Россия и раньше атаковала газовую инфраструктуру. Часто объектом удара становилось газовое хранилище в городе Стрый Львовской области. Но на этот раз российская армия атаковала несколько газовых хранилищ и компрессорных станций по Украине.

Последствия попаданий после обстрела (фото: Getty Images)

У себя в сводке минобороны РФ заявило, что удары по украинскому газу были ответом на аналогичные удары за день до этого. В ночь с 13 на 14 января Украина совершила одну из самых массированных атак на Россию – украинские беспилотники поразили объекты в 12 регионах, среди которых компрессорная станция "Русская" в Краснодарском крае. Но россияне и раньше так или иначе били по газовым хранилищам Украины еще со второй половины прошлого года, поэтому "ответом" это назвать никак нельзя.

Первая в 2025 году атака, по мнению экспертов, была подготовлена наспех и, возможно, действительно стала реакцией на обстрел России, отмечает авиационный эксперт Валерий Романенко.

"Во-первых, это была какая-то быстрая реакция на наши обстрелы. Потому что то, как полыхал Энгельс, было хорошо видно в соцсетях, даже если СМИ замолчали это. Россиянам нужно было ответить. Ответили, так сказать. Второе – обстрел был подготовлен на скорую руку. Практически без баллистики, одна ракета всего и то по прифронтовому Харькову. МиГи они поднимали, но пусков не было. С Ту-95 стреляли в основном ракетами Х-101, но также запустили ракету с имитатором ядерной части, то есть с железной болванкой на борту", – отмечает эксперт в комментарии РБК-Украина.

Россияне и дальше будут обстреливать Украину, применяя все свои запасы ракет и дронов. Эксперты выделяют три основные цели обстрелов – военно-промышленный комплекс, логистические пути, по которым ВСУ поставляют оружие западные партнеры, и энергетическая инфраструктура. Не говоря уже о постоянных обстрелах позиций Сил обороны в прифронтовых зонах.

Энергообъекты находятся под ударом россиян с октября 2022 года и, несмотря на то, что особых результатов на поле боя им это не приносит, Кремль упорно продолжает бить по ТЭС и трансформаторам.

"Они ищут другие пути. Сначала били по электростанциям и трансформаторным станциям. Практически все тепловые и большую часть гидроэлектростанций они разрушили. То есть они понимают, что делают сейчас. Они бьют по трансформаторным станциям, но мы их можем восстанавливать. Они бьют по трансформаторам и по высоковольтным линиям, бьют по периферии атомных станций. Они считают, что таким образом они выведут из строя украинскую энергетику, поэтому продолжают эту практику", – добавил Романенко.

Последствия прилетов (фото: Getty Images)

Пока нет никаких признаков, что российская тактика будет меняться. Обстрелы так или иначе будут происходить до переломных моментов на военном или дипломатическом фронтах, но атаки на энергетическую инфраструктуру россияне, возможно, на некоторое время поставят на паузу, считает военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Сейчас, я думаю, они не будут на этом акцентировать атаки, потому что остаток зимы должен быть теплым. Холодов больших не будет. Из положительного – больше половины зимы прошло. Поэтому, я думаю, что они сосредоточатся на наших производствах, где мы делаем оружие", – отметил Гетьман в комментарии РБК-Украина.

В перерывах между обстрелами Россия атакует Украину большим количеством дронов – с сентября не было фактически ни одного дня, когда на украинские города не летели бы БПЛА. Основных целей таких ежедневных обстрелов можно выделить две – истощение украинской ПВО и попытки держать "в тонусе" гражданское население. Но, учитывая тот факт, что по дронам работают в основном зенитно-пулеметные установки, истощить тот же Patriot россиянам не удастся.

"Что касается этих атак "шахедами", если что-то долетит, они уже радуются. Для них успех, если какой-то обломок долетел. Какие-то большие цели перед ними не ставятся, тем более что много дронов – это ложные цели, из фанеры сделаны, и просто истощают нашу ПВО", – отметил Гетьман.

Тем не менее, не стоит недооценивать атаки БПЛА – дроны, которые не удалось сбить, часто долетают до жилых кварталов и бьют по домам, терроризируя украинское население.

Украинские атаки на РФ

Украина регулярно бьет по российским нефтеперерабатывающим заводам и объектам военной инфраструктуры. Если сперва эти атаки не находили поддержки среди украинских партнеров, которые призывали их остановить и не ухудшать ситуацию с нефтью в мире, сегодня удары по НПЗ таких опасений не вызывают.

Одна из самых мощных атак произошла с 13 на 14 января. Помимо газового хранилища, украинские военные ударили по ряду объектов, среди которых Саратовский нефтеперерабатывающий завод, "Казань Оргсинтез", завод "Кремний" в Брянске, главная нефтеперекачивающая станция "Калейкино" в Татарстане. Радиус атак был довольно широким и свидетельствует о том, что украинские возможности бить вглубь России растут.

Очевидно, эти удары необходимы для того, чтобы снизить военный потенциал России и нанести ей и финансовый ущерб. Но можно ли с помощью дронов "посадить" российские самолеты и таким образом значительно снизить опасность массированных обстрелов, сказать сложно.

База "Кристалл" в городе Энгельс (фото: соцсети)

По мнению экспертов, свести сами обстрелы к нулю не получится – самолеты находятся слишком далеко и украинские дроны до них не дотянутся, но можно попытаться ограничить их в запасах топлива хотя бы на какое-то время.

"Мы можем и дальше бить по нефтеперерабатывающим комплексам, по химическим предприятиям, которые перерабатывают определенные горюче-смазочные компоненты, чтобы они стали уже ракетным топливом, или топливом для стратегических бомбардировщиков. Просто сделать так, чтобы они вообще не могли взлететь, невозможно. Россия – страна-бензоколонка, нам сложно все будет уничтожить. У них есть собственная нефть. Мы все уничтожим, а они накачали и снова производят", – сказал Гетьман.

Самолеты, из которых россияне бьют по украинским территориям, в основном базируются на аэродромах "Оленья", "Энгельс", "Дягилево", "Шайковка", "Саваслейка", "Ахтубинск" и "Моздок". Стратегические бомбардировщики находятся на аэродроме "Оленья", куда технически сложно достать. Еще часть бомбардировщиков Ту-22 держат на "Дягилево", куда мы можем дотянуться, но там их довольно мало.

"У "Дягилево" есть инфраструктура для обслуживания всех типов стратегических бомбардировщиков, но минимальная, потому что это учебный центр. А вот несколько Ту-22 – одну эскадрилью они могут обслуживать", – отметил Романенко.

Если пытаться ограничить их в запасе топлива, можно бить по Энгельсу, что украинские военные и делают. Там, помимо прочего, производят горючее для Ту-160, но их крайне редко используют для ударов по Украине. Еще в Энгельсе находится завод "Комбинат Кристалл" – ее база относится к государственному стратегическому резерву и на нем хранят топливо для самолетов Ту-95МС и Ту-160. 8 января украинские силы уже атаковали базу и, скорее всего, удары будут продолжаться. Это тоже не повлияет на уменьшение атак на Украину, но создаст россиянам определенные трудности, отмечает главный редактор Defence Express Олег Катков.

"Поражение этой нефтебазы точно усложнит эксплуатацию этой авиабазы, но не сделает ее невозможным. Враг будет тратить на это дополнительные ресурсы. На ней также было специфическое топливо марки Т-8В, которое необходимо для Ту-160, являющихся единственными его потребителями. Возможное уничтожение части запасов этого топлива может привести к снижению активности Ту-160, но они и без того ограниченно использовались врагом для удара по Украине", – отмечает Катков в комментарии РБК-Украина.

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Россия тратит огромные ресурсы на массированные атаки по Украине. За почти три года полномасштабной войны украинские силы ПВО научились отбиваться и минимизировать ущерб от комбинированных российских ударов. Кремль тоже учится, поэтому использует все возможности для истощения украинской ПВО, начиная от запутанных маршрутов ракет и заканчивая засильем дронов.

Обстрелы очевидно будут продолжаться, поэтому Украине важно не только стабильно получать боеприпасы от западных союзников, но и сохранять и приумножать количество военных, специализирующихся на противовоздушной обороне.