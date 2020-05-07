Таксі з главою МЗС Чехії потрапило в аварію, водій загинув

Фото: місце ДТП (blesk.cz)

Глава МЗС перебував у момент ДТП без охорони

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек потрапив в аварію в Празі, в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинув водій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Blesk.cz.

Петржичек повертався додому на таксі, але йому водієві стало погано, він врізався в припаркований автомобіль. Таксиста госпіталізували, однак він помер у лікарні. Сам міністр не постраждав.

Поліція Чехії повідомила в Twitter, що глава МЗС перебував у момент ДТП без охорони.

"Це його право, і це поширений випадок. Охоронювана особа може відмовитися або призупинити захист поліції в будь-який час", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в минулому році сталося ДТП за участю українського дитячого омбудсмена Миколи Кулеби. Автомобіль омбудсмена зіткнувся з мікроавтобусом. За даними слідства, винуватцем аварії є Кулеба.

В результаті аварії омбудсмен отримав струс мозку, закриту черепно-мозкову травму, травму грудної клітини, травму живота. Його госпіталізували в лікарню "Феофанія" разом зі старшим сином. Молодшого сина госпіталізували в "Охматдит".