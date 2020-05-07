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Такси с главой МИД Чехии попало в аварию, погиб водитель

Новости » Происшествия     07.05.2020 - 12:04
Такси с главой МИД Чехии попало в аварию, погиб водитель
Фото: место ДТП (blesk.cz)

Глава МИД находился в момент ДТП без охраны

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек попал в аварию в Праге, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб водитель. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Blesk.cz.

Петржичек возвращался домой на такси, но ему водителю стало плохо, он врезался в припаркованный автомобиль. Таксиста госпитализировали, однако он умер в больнице. Сам министр не пострадал.

Полиция Чехии сообщила в Twitter, что глава МИД находился в момент ДТП без охраны.

"Это его право, и это распространенный случай. Охраняемое лицо может отказаться или приостановить защиту полиции в любое время", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году произошло ДТП с участием украинского детского омбудсмена Николая Кулебы. Автомобиль омбудсмена столкнулся с микроавтобусом. По данным следствия, виновником аварии является Кулеба.

В результате аварии омбудсмен получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, травму живота. Его госпитализировали в больницу "Феофания" вместе со старшим сыном. Младшего сына госпитализировали в "Охматдет".

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