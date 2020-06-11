Такого антирекорду ще не було: МОЗ обіцяє вжити заходи через спалах COVID-19

Через спалах коронавірусу в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов пропонуватиме певні заходи. Сьогодні в країні зафіксували новий антирекорд.

Про це він заявив на брифінгу.

Степанов заявив, що МОЗ пропонуватиме "проведення певних заходів заради вашого здоров’я і життя". Втім, він не уточнив, які саме.

"Такого антирекорду в нас ще не було. Навіть в важкі часи, в квітні, коли ми всі хвилювались, в нас ніколи не було 680 випадків за одну добу", - заявив Степанов.

За його словами, через підвищення кількості інфікованих міністерство пропонуватиме проведення певних заходів заради здоровя українців.

Степанов додав, що після сьогоднішньої статистики говорити про покращення ситуації достатньо важко.

"Виходячи з цифр епідеміологічної ситуації ми будемо пропонувати ті чи інші заходи. Той чи інший вихід з карантину і інакше не буде", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу, майже 700 нових випадків.

Також у Міністерстві охорони здоров'я назвали одну з причин поширення COVID-19.