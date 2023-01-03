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"Таких результатов еще не было". Силы ПВО сбили 100% иранских дронов за двое суток

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Противовоздушная оборона за первые двое суток нового года уничтожила 84 дрона. То есть 100%, запущенных российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что всего с сентября украинские силы уничтожили почти 500 вражеских дронов.

"Готовиться будем. Дроны сбиваем. Как видите, за двое суток - это новогодняя ночь и после новогодней ночи - сбито 84 дрона. 100% было сбито противовоздушной обороной. Таких результатов не достигали еще никогда. Дроны уже близятся к цифре пол тысячи с 11 сентября. Это пол тысячи только сбитых дронов. Немного меньше и крылатых ракет. Я считаю атаки по критической инфраструктуре Украины с 11 сентября", - рассказал Игнат.

Напомним, также в Воздушных силах оценили, может ли Россия каждую ночь атаковать дронами.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит длительную атаку дронами, чтобы истощить украинскую ПВО.

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дрониПВОВоздушные силы Украины