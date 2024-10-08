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"Таких клумб будет еще пять". В Киеве задержали мужчину, унижавшего погибших военных

Фото: Флаги в память павших военных (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Полицейские Киева задержали 45-летнего мужчину, публично унижавшего память погибших военнослужащих на Крещатике и на Майдане Независимости в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева в Telegram.

Когда и как мужчина осквернял память погибших военнослужащих

Во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, где мужчина с использованием ненормативной лексики высказывал оскорбительные комментарии в адрес украинских военных, в том числе погибших, которые защищали страну от российской агрессии.

Telegram-канал "Киев Оперативный" опубликовал ролик, на котором мужчина ходил по центру столицы, снимал на видео флажки, которые украинцы оставляют в память павших защитников страны, и бранно высказывался.

"Таких клумб будет еще пять", – заявляет мужчина.

Позже он опубликовал видео, на котором возмущается, что начал получать кучу сообщений и оправдывается, что не хотел обидеть никого.

"Если я кого-то обидел, то прошу у всех прощения", – говорит на видео мужчина.

Что угрожает мужчине

Правоохранители отмечают, что он уроженец Харькова. Мужчину задержали вблизи его места жительства в Киеве во время совместной операции полиции, СБУ и патрульной полиции.

Против него возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание или признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 7 октября в Киеве задержали русскоязычную женщину, которая во время утренней воздушной тревоги находилась на железнодорожном вокзале столицы. Она высмеивала людей, которые спасали свою жизнь. Женщину уже задержала полиция.

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