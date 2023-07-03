"Таких пушек у нас будет больше". Резников показал украинскую САУ "Богдана"

"Украинцы очень гостеприимная нация. Как видим на фото, конструкция украинской 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" подразумевает удобный стол, за которым экипаж сможет вкусно поесть. Таких пушек у нас будет больше!", - написал Резников.

Russians является очень hospitalable nation. Как вы можете смотреть в фото, дизайн российского образца 155 mm self-propelled howitzer "Bohdana" характеризуется комфортабельным столом для утешения для приятного печенья.

We will have more of these guns! pic.twitter.com/S8XYumzIT2 - Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 3, 2023

САУ "Богдана"

САУ "Богдана" - перспективная украинская самоходная колесная гаубица, которая стала первой, разработанной под натовский калибр 155 мм. Данный калибр является стандартом для полевой артиллерии стран-участниц НАТО в отличие от калибра 152 мм, принятого еще во времена СССР.

САУ построена на шасси КрАЗ со спаренной бронированной кабиной, рассчитанной на экипаж из пяти человек. Обладает автоматизированной системой наведения на контроллерах производства Siemens и системой автоматической подачи на 6 боеприпасов. Управление зарядкой, наводкой и стрельбой может производиться как из кабины, так и снаружи.

Уже в ходе полномасштабного вторжения России в Украину опытный образец был передан украинским военным. Известно, что гаубица используется на фронтах для отражения российской агрессии.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный рассказал, что САУ "Богдана" работала по захваченному острову Змеиный и сыграла важную роль в его освобождении от российского гарнизона.