Не такая, как в 2022 году. В ОВА рассказали о тактике россиян на севере Харьковской области

Чиновник отметил, что массированных наступлений, которые были в 2022 году, уже нет.

"Сейчас наша задача - стабилизировать линию фронта, потому что идут (россияне - ред.) там через лесополосы, посадки, кусты, все, что только может быть. Продвигается небольшими группами по два, по три там, максимум пять человек, после того формируют определенные уже более серьезные, скажем так, группировки и уже там атакуют позиции наших войск", - сказал глава области.

По его словам, поэтому украинские воины сосредоточены на том, чтобы выявлять врага и соответственно уничтожать его.

Где ведутся бои

Синегубов сказал, что оккупанты пытаются захватить Волчанск, однако Силы обороны дают отпор, и сейчас продолжаются стрелковые бои на северной окраине города. Всего с начала активных боевых действий наши бойцы уничтожили более 1000 оккупантов.

За Лукьянцы в Липецкой громаде также продолжаются бои.

"Фиксируем незначительное продвижение вражеских войск, однако наши бойцы ведут интенсивную борьбу, чтобы удержать этот населенный пункт", - сказал чиновник.